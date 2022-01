Arnaque – Un mineur escroc pris sur le fait

Escroquerie. Un mineur, âgé de 17 ans, a été arrêté par la police de la compagnie urbaine de la circulation (CUC), hier vers 10 heures, au bord du lac Anosy.

Il vend à des passants des moellons colorés qu’il affirme être des pierres précieuses. Il a été pris en possession de deux cailloux soigneusement enveloppés, l’un blanc et l’autre rouge. Son mode opératoire consiste à cibler des piétons crédules et à leur proposer ces pierres contre leurs biens ou leur argent. Il a déjà fait plusieurs victimes à Anosy et ses environs, d’après les informations communiquées.

Cette fois, sa cible a immédiatement prévenu les agents de circulation à proximité. Ceux-ci ont procédé à son arrestation. Ils l’ont emmené au poste avancé de police d’Ampefiloha (PPA1). Il y est retenu en garde-àvue. Les premiers éléments de l’enquête révèlent qu’il fait l’objet de quelques plaintes pour escroquerie.

Il sera présenté au Parquet dès que les fins limiers auront fini de dresser son procès-verbal. Les deux morceaux de pierre de construction saisis sur lui ont été mis sous scellés pour servir de pièce à conviction.