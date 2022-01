Appel à solidarité – Des entreprises donnent l’exemple

Des réponses immédiates. Il n’a pas fallu longtemps pour que l’appel lancé par le ministre Edgard Razafindra­vahy à l’adresse des entreprises et sociétés pour venir en aide aux compatriotes sinistrés trouve des échos. Deux sociétés ont été les premières à réagir à l’appel en l’occurrence le Groupe Filatex et la Société Générale Trade. Elles ont remis trente sacs de riz, dix sacs de haricots, dix balles de vêtements et mille caches bouches.

Comme annoncé, ces dons reçus à la grande salle du Micc à Ambohidahy ont été remis directement au BNGRC à Antanimora dans la journée d’hier. Le directeur de cabinet du Micc a remis les dons au BNGRC. « Le ministère ne stockera aucune donation mais à chaque réception, elle sera directement livrée à Antanimora au siège du BNGRC » a-t-il souligné.

Ce n’est qu’un début. D’autres sociétés et entreprises vont emboîter le pas à ces deux éclaireurs.