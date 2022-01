Anosy – Deux voleurs plongent dans le lac

Une piétonne a été dépouillée de son sac par deux détrousseurs, tôt hier, à Anosy. Les filous poursuivis par la police se sont jetés dans le lac.

Insolite matinal, hier, au lac Anosy. Deux jeunes voleurs y ont plongé après s’être emparés du sac d’une passante.

Celle-ci marchait tranquillement sur le trottoir quand les deux malfaiteurs lui ont barré le chemin. Ils ont sorti un couteau pour la menacer. Prise de panique, la victime n’a pas eu le courage de s’opposer à eux. Ils lui ont arraché son sac contenant un portable et des accessoires. La scène s’est passée très rapidement.

Le duo voleur a pris la fuite dès qu’il a eu le butin. Il n’a pas blessé sa cible. Des témoins oculaires ont alerté les deux éléments de la compagnie urbaine de circulation (CUC) qui étaient postés sur les lieux. Même s’ils étaient occupés à fluidifier le trafic, ils n’ont pas hésité à intervenir et à appréhender les deux voyous. Après avoir joué au chat et à la souris avec eux, les fuyards sont descendus dans le lac pour leur échapper.

Les policiers n’ont pas plongé. Ils attendaient sur la berge. Se trouvant dans l’impasse, les voleurs ont finalement renoncé. Ils sont remontés après quelques minutes. Les agents les ont tout de suite désarmés et menottés.

Flagrant délit

Les deux quidams ont été transférés au poste de police et enfermés dans la chambre de sûreté. Ils sont enquêtés pour flagrant délit et présentés immédiatement au Parquet. Le sac et son contenu ont été rendus à leur propriétaire, si l’on s’en tient aux dernières informations signalées.

Des riverains demandent que des policiers en civil soient présents en permanence autour du lac, notamment dans les arrêts de bus où des voleurs à la tire ne font pas de quartier.

Un autre vol avec port d’arme factice s’est produit la veille à Tsaramasay avec les mêmes circonstances. Trois individus ont mis le grappin sur le sac d’un opérateur de mobile money. L’un s’est ensuite enfoncé dans les eaux du canal Andriantany, le second a emprunté les dédales du quartier et le dernier a suivi le boulevard.

Celui dans l’eau ne pouvait que se rendre aux policiers. Malheureusement, il a enfoui son butin dans la boue