Analamanga – Cinquante-cinq mille sinistrés sans abri

La décrue commence avec le retour du beau temps. Mais le nombre de sinistrés ne cesse d’augmenter.

Le nombre de personnes déplacées est en diminution d ans la région d’Analamanga. Quarante sites d’hébergement ont été libérés, selon le BNGRC, hier. Des sinistrés ont commencé à rentrer chez eux. Le niveau de l’eau a diminué dans certains quartiers de la ville d’Antananarivo. Les tâches restent gigantesques. Quatre vingt dix sites restent actifs avec cinquante-cinq mille huit cent cinquante-neuf sinistrés.

Étant donné l’incapacité de ces sans-abri temporaires à fournir leurs propre repas, ils survivent en dépendant des aides que leur apportent l’État et les philanthropes, dont la distribution est officiellement coordonnée par le BNGRC et le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Les dons reçus par le BNGRC se multiplient progressivement. Les donateurs arrivent en file indienne au siège du BNGRC à Antanimora, pour remettre des vivres, des médicaments, des vêtements, des couvertures. Le groupe Filatex est parmi les récents donateurs venus à Antanimora. Il a apporté deux mille cinq cents kilos de riz et cinq cent quarante kilos de haricots. Différents départements ministériels, comme le ministère des Finances et de l’économie, le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, des Institutions, des partis politiques, des églises, des particuliers, des entreprises sont également venus avec divers articles.

Besoins importants

Le directeur général du BNGRC, le général Elack Olivier Andriankaja ,a indiqué, il y a quelques jours, que son département et le ministère de la Population ont été débordés par la forte hausse de personnes déplacées. Certes, cette situation est mieux maîtrisée, en ce moment. Mais les besoins restent largement importants. Les sans-abri sont nombreux. Soixante-onze mille dans les régions fortement touchées, à savoir, Alaotra Mangoro, Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana, Boeny, Matsiatra Ambony, Diana, Itasy, Sofia et à Vakinankaratra. Le niveau de l’eau demeure dangereux, et un nouveau risque d’inondation plane à Anala­manga, avec la montée du niveau de l’Ikopa à Bevomanga.

Quarante-et-un décès

Le bilan des intempéries s’alourdit. Quarante-et-un décès recensés. Cent dix mille personnes sont sinistrées. Soixante-onze mille cent quatre vingt personnes déplacées dans les sites d’hébergement. Près de neuf mille cases inondées et cinquante-huit cases endommagées. Quatre cent dix-huit salles de classe inondées et cinquante-cinq salles de classe détruites. Les décès sont survenus dans quatre régions: trente-deux ont péri à Analamanga, sept à Alaotra Mangoro, un à Analanjirofo, un à Matsiatra Ambony. Tel est le bilan provisoire des intempéries qui ont touché dix régions: Alaotra Mangoro, Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana, Boeny, Diana, Itasy, Matsiatra Ambony, Sofia et Vakinankaratra.