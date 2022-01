Analamanga – Cinq sinistrés contractent la Covid-19

Le coronavirus risque de se propager dans les sites d’hébergement après les intempéries de ces derniers jours. Cinq personnes ont été testées positives à la covid19, selon la direction de la Santé publique d’Anala­manga. « Quatre personnes sont issues du site de Tanjombato, tandis qu’une personne vient du site d’Andra­haro », indique le docteur Lalie Raharima­monjy, directeur de la Santé publique de la région Anala­manga.

Après avoir été testés, les malades suivent des traitements au village Voara d’Andohatapenaka. La promiscuité et l’augmentation en nombre des sinistrés dans les sites d’accueil risquent de ne pas freiner la propagation de la maladie. Des stratégies ont été adoptées afin de briser la chaîne de contamination auprès des autres sinistrés. « Il y a quatre méthodes dans la prise en charge des sinistrés. Pour les méthodes trois et quatre, des médecins ont été implantés dans les sites, à l’instar du stade couvert. Pour le premier et le second, les médecins visitent les tentes où les sinistrés se sont abrités. Les sinistrés reçoivent les mêmes soins nécessaires» indique le responsable.