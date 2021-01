Maladie de la peau – Manakavaly, l’enfer des lépreux

Huit anciens malades de la lèpre vivent à Manakavaly. Des septuagénaires, avec des infirmités, ils vivent dans la précarité. Ils demandent de l’aide alimentaire.

Nous arrivons dans l’ancien village des lépreux à Manakavaly, le mercredi 20 janvier, vers midi. Aucun signe de vie n’apparaît à l’entrée du village, érigé dans une verdure époustouflante. C’est dans le centre hospitalier de référence du district (CHRD) situé au fond du village, que nous rencontrons quelques personnes : un médecin, d’autres professionnels de santé, quelques accompagnateurs de malades, non lépreux, car il n’y a plus de traitement de lèpre dans ce village. À côté des bâtiments de ce CHRD, la cité des lépreux. L’accès principal dans cette cité est barré, comme si on a voulu les isoler. Les villageois, des descendants d’anciens travailleurs de ce quartier des lépreux, ont créé une petite ruelle pour y accéder à pied. Ils seraient les seuls à ne pas les exclure.

La cité semble déserte. Il a fallu frapper dans les portes pour qu’on rencontre, enfin, les quelques lépreux qui vivent dans ce village. Ils ne sont plus que huit sur les centaines de patients pris en charge à Manakavaly, dans les années 90. Certains sont retournés auprès de leur famille, d’autres sont morts. Ceux qui sont restés dans ce village vivent dans la totale précarité. Sans sources de revenu, ils survivent grâce aux aides. « Des philanthropes nous donnent trois kilos de riz et un demi-litre d’huile, par mois. Je le rationne pour assurer ma consommation mensuelle. Mes enfants m’envoient aussi, un peu d’argent », lance Dezao, président de l’association des anciens lépreux à Manakavaly. Il s’apprêtait à préparer à manger lorsque nous arrivons chez lui, ce jour là. Il avait au menu « angivy » et poivrons, avec du riz. Les viandes, ils les consomment très rarement. Ils leur arriveraient même de n’avoir rien à manger.

Ces personnes se sentent délaissées. À leur âge et avec leur infirmité, elles n’ont personne pour les aider à trouver de quoi se nourrir, à faire leur ménage et leur lessive, à préparer leur repas. Elles ne demandent pas la lune, mais de la nourriture. Elles sont sous-alimentées. « Si quelqu’un peut nous apporter de quoi manger, nous leur serons vraiment reconnaissants », lancent ces lépreux.

Ils n’ont plus d’espoir pour l’avenir. Ils attendent la mort. « Je préfère attendre la mort ici », déclare Dezao, un homme de 78 ans qui est venu à Manakavaly en 1994, pour suivre des traitements contre la lèpre. « Si je rentre chez moi dans mon état actuel, on cherchera ma mort. On n’hésitera pas à me donner du poison. Et lorsque je serais mort, mon corps sera jeté comme un cadavre de chien. Car dans mon village, les personnes comme moi n’ont pas de place dans le tombeau familial », poursuit-il, tout en retaillant avec du fil et une aiguille, un pantalon que des étudiants d’une université lui ont offert, quel­ques jours plus tôt. Dezao a perdu les phalanges de sa main gauche, mais cela ne l’empêche pas de faire des activités.

Il est déclaré guéri, mais des plaies apparaissent encore sur ses membres inférieurs, et il lui arrive d’avoir des douleurs sur ses autres membres. C’est depuis 2000 que ces lépreux n’ont plus bénéficié de traitements. Depuis, personne ne se soucie d’eux. Certains sont même rejetés par leurs familles.

Avant de tomber malade, pourtant, ils avaient du travail bien rémunérant. Ils ont été militaire, agent d’expertise. Malgré les séquelles de la lèpre sur eux, ils font de leur mieux pour ne pas trop dépendre d’autrui. Rakotozafy, un originaire de Befandriana Avaratra, travaille la terre, malgré que ses membres supérieurs ne lui soient pas de grande aide. Dezao et Julienne, les autres occupants de cette cité s’y mettent aussi à la culture et l’élevage. « Malheureusement, nos récoltes ne sont pas bonnes. Notre état ne nous permet pas de travailler la terre comme il faut pour avoir une bonne production », indiquent-ils.

Nous quittons ce village, en apportant l’espoir à ces personnes âgées, handicapées par les séquelles de la lèpre. Elles espèrent que des philanthropes viennent leur apporter à manger ponctuellement, jusqu’à ce que la mort les sépare…