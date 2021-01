Mairie d’Antananarivo – Atmosphère délétère à la CUA

Sautes d’humeur. L’Assemblée générale du personnel de la Commune urbaine d’Antananarivo, CUA, au gymnase couvert de Mahamasina, a tourné au vinaigre. Des brouhahas et même des sifflets fusaient de partout parmi l’auditoire. De l’hostilité se manifeste à l’encontre du maire Naina Andriantsitohaina et les membres de son staff. Des mécontents ont même quitté la réunion très tôt. Ceux qui ont pris la parole y sont allés de leurs critiques et diatribes sur la gestion de la mairie aujourd’hui.

Cette tournure surprenante qu’a prise une rencontre censée être conviviale, a fait réagir quelques-uns parmi les employés. Ils ont déduit « que des éléments affiliés au TIM des Ravalomanana détiennent toujours des postes-clés dans les rouages de l’équipe dirigeante actuelle. Ils font tout pour annihiler les réformes envisagées par le maire Naina Andriantsitohaina .Ces désapprobations publiques, sans la moindre retenue, témoignent de l’efficacité de leurs manigances ».

Malversations

Pour leur part, d’autres agents d’arrondissement, sous-couvert de l’anonymat, vont plus loin dans leurs révélations. Ils soulèvent « que des pions de Ravalomanana squattent des positions stratégiques à la direction des ressources financières. Détenant et confisquant les logiciels des bases de données, ils en profitent pour s’adonner à des malversations financières, pour ne pas dire des détournements des deniers publics. Car, ils ont la haute main sur les recettes fiscales relatives aux impôts sur les propriétés bâties. Une manne financière inépuisable. Ceux qui refusent de collaborer, d’être des complices avec leurs manèges, s’exposent à diverses menaces. Comme la mise à l’écart, sans motif valable ».

Ces récalcitrants se plaignent ainsi des représailles au quotidien. Au bout du compte, la caisse communale peut alimenter, en toute quiétude, d’autres trésoreries pouvant être utilisées à des fins politiciennes. Le maire en place et ses proches collaborateurs doivent ouvrir les yeux sur ces manœuvres de sape dont la finalité consisterait à ébranler le régime en place. Via l’échec des « velirano » dans la capitale