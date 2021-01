Mahajanga – Le père Norbert Randriatsilavo à la présidence

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens organisée par le Conseil Œcuménique des Églises de Madagascar ou FFKM dans la province de Mahajanga s’était achevée lundi 25 janvier à la paroisse de la FJKM Zionavaovao, pour la province de Mahajanga.

L’événement religieux a débuté le lundi 18 janvier à l’église Anglicane ou Église Episcopale Malagasy ou EEM, dans le fokontany de Manga. Tour à tour, tous les soirs, les quatre églises chrétiennes membres de la FFKM à Mahajanga ont accueilli les messes selon le thème de chaque journée, selon la tradition et pendant une semaine.

Pour la FFKM de Mahajanga, la date du 25 janvier était l’occasion d’effectuer la passation de la présidence. Pour cette année 2021, le Père Norbert Randriantsilavo de l’église catholique Ekar sera aux commandes et succède au président synode régional de la FLM de Mahajanga.

« Nous avons connu une année sabbatique à cause de la covid-19 en 2020. Les programmes de célébration de la 40ème dans la province de Mahajanga ont alors été ajournés. Nous sommes confiants que les projets seront réalisés en temps opportun », a expliqué le nouveau Président de la FFKM à Mahajanga.

Cette année, le thème faisait référence à la demande de Jésus-Christ « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », selon l’évangile de Saint Jean 15/5-9.Il a exprimé la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse et indique également la mission de tout chrétien.

Le résumé de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens est conforté par Jean 17/21 « Afin que tous soient un ». La semaine de prière a invité tous les chrétiens chaque année à prier ensemble. « Prier ensemble pour que Dieu nous donne le goût des relations avec les autres et que Dieu nous fasse grandir le désir de prier ensemble, en nourrissant la prière et en nous mettant à l’écoute des autres et des Écritures », a résumé l’orateur de la première journée du 18 janvier.