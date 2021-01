Education – Des maîtres FRAM sans solde

Les parents d’élèves doivent cotiser pour payer les maîtres FRAM. Ces derniers n’ont pas reçu leurs salaires depuis des mois et ils attendent encore les salaires promis pour l’année scolaire 2020-2021. Dans la région Sofia et Analanjirofo des réunions ont été organisées afin de trouver des solutions. « Quelques directeurs d’école ont déjà effectués des réunions avec les parents d’élèves dans les écoles publiques. Les parents d’élèves doivent ainsi cotiser pour pouvoir payer le salaire des enseignants non fonctionnaires et non subventionnés », indique une source.

Dans une commune non éloignée de la capitale, un enseignant FRAM n’a pas reçu son salaire depuis bien avant la fin de l’année. « Nous essayons de survivre. Nous avons de la famille à nourrir alors que nous n’ arrivons même plus à payer le loyer », regrette l’enseignant.

Pour certains, la meilleure solution est d’avoir d’autres activités lucratives pour arrondir les fins de mois. « Pour m’en sortir, je dois m’investir dans l’élevage. Mon salaire d’enseignant n’arrive plus à nourrir la famille toute entière, c’est très dur », déplore-t-il. Selon son explication, il attend encore les aides sociales qui ont été promises. Il s’agit du paiement du salaire des maîtres FRAM pour l’année 2020- 2021. « Les enseignants fonctionnaires sont appelés à cotiser pour les enseignants FRAM », indique une source. Certains ont décidé d’attendre la prochaine vague de recrutement. « Même si la plupart des enseignants n’arrivent pas sortir la tête hors de l’eau, bon nombre d’entre eux espèrent être recrutés », indique une source.