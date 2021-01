Antananarivo – Les canaux d’évacuation défaillants

La stagnation des eaux pluviales est récurrente dans la ville d’Antananarivo. Les solutions tardent à venir.

L a pluie qui est tombée lundi n’a apporté que des frustrations pour des automobilistes et des piétons dans la ville d’Antanana­rivo, si beaucoup l’ont attendu, après une longue période sèche. Les eaux de pluie ont stagné sur les rues dans les quartiers de Besarety, de Behoririka, de Tsaralalàna, d’Anosy, peu de temps après que la pluie soit tombée. Elle a mis du temps à s’écouler dans les réseaux d’assainissement. Ce problème est récurrent. Chaque fois qu’il pleut, les riverains vivent le même calvaire. Des véhicules tombent en panne en pleine rue, les eaux de pluie se sont infiltrées dans leurs moteurs. Les embouteillages sont monstrueux, les automobilistes roulent très lentement, de peur de tomber dans des nids de poule. Les piétons baignent dans de l’eau boueuse et, probablement, infectée.

Les canaux d’évacuation à Antananarivo sont défail­lants. L’Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo (Apipa), en charge des réseaux principaux, comme le canal d’Andriantany ou le canal C3, souligne que cette stagnation temporaire des eaux est provoquée par un problème en amont, donc des réseaux secondaires, et non des réseaux principaux.

Constructions illicites

C’est la commune urbaine d’Antananarivo (Cua) et le Service autonome de maintenance de la ville d’Antana­narivo (Samva) qui sont chargés de l’assainissement de ces canaux d’évacuation, source de la stagnation des eaux. « Les réseaux d’assainissement sont vétustes et insuffisants. Des constructions illicites se trouvent sur des ouvrages. Les canaux d’évacuation sont bouchés par des ordures », indique une source auprès de l’Apipa. La CUA et le Samva ont curé plusieurs canaux avant et au début de la saison de pluie. Ces opérations qui n’ont, donc, mené à rien? « Il faut enlever les boues et les sables au fond des canaux pour avoir des résultats. Cette opération nécessite des engins, mais certains quartiers restent inaccessibles pour des engins, ce qui rend difficile la tâche », indique une source auprès du Samva..