Athlétisme pour tous – Record du nombre de participants

Engouement impressionnant. Le nombre de participants a plus que doublé. La septième édition de «Eau vive Athlétisme pour tous » a réuni hier, mille cinq cents participants contre six cent quarante durant la précédente version. Cet événement d’ouverture de la saison a été surtout marqué par la nouvelle épreuve appelée « Trente minutes de défi autour du lac Anosy ».

C’est une course individuelle ouverte aux non-licenciés et qui a vu la participation de soixante dix engagés,

hommes et femmes. Edwin de la FIGN se hisse sur la plus haute marche chez les hommes en parcourant la distance totale de 8150 m en une demi-heure. Il a été suivi par Ralay Raleko de la Primature (8100 m). Falitiana Randrarivao complète le podium (8000 m). Du côté des dames, Pierrette Rasoarivelo a parcouru la plus longue distance de 6250m et remporte ainsi le trophée. La seconde place est revenue à Razafin­draboto (5370 m) et Miora Rasoanirina (5070 m) se place à la troisième marche.

La version 2020 de l’athlétisme pour tous a réuni dix écoles, douze sociétés et neuf institutions. Quant à la course relais inter-établissements scolaires, dix équipes composées chacune de douze élèves, six garçons et six filles, âgés entre 14 et 16 ans, sont entrés en lice. Chaque coureur a eu au menu entre 120 m et 200 m. Le Lycée technique commercial (LTC) à Ampefiloha remporte le trophée en bouclant le tour du lac en 4:16:05, devant le Lycée Jean Joseph Rabeari­velo (LJJR)à Analakely (4:2:01) et l’école Avotra en troisième position (4:21:02).

LTC arrache aussi le trophée du meilleur établissement en nombre de représentants, cent élèves en tout. La coupe de la meilleure institution est revenue à la CNaPS avec cent soixante-dix employés engagés, et celle de la meilleure société à la Star, avec quarante six engagés. La demi-journée d’hier a été bouclée en beauté par une séance de zumba en guise d’étirement et de retour au calme. Le prochain rendez-vous avec la Fédération d’athlétisme sera le championnat de Madagascar de cross country, le 8 février à Antsirabe.