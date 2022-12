WEEK-END DE NOËL – Les motos font des morts et des blessés

Les accidents impliquant des deux-roues ont été nombreux pendant la célébration de Noël. Divers cas ont été recensés dans plusieurs endroits de la ville.

Du sang sur le bitume. Les accidents de la circulation impliquant les deux-roues ont fait des morts et des blessés pendant la célébration de la fête de Noël. Une dizaine de blessés sont répertoriées et des morts sont également dénombrés. Alors qu’un général de brigade en exercice a rendu l’âme après s’être fait écraser par un poids lourd en tombant de sa moto à Namontana Anosibe vendredi, un drame similaire s’est produit à Anosizato la veille de Noël.

En se retrouvant lui aussi sous un camion, un chef de famille n’a pas survécu. Cet accident mortel s’est produit aux alentours de 19 heures. Une heure plus tard, le corps sans vie de la victime est arrivé à la morgue du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona vers 20 heures. Sur réquisition des enquêteurs, une autopsie a été pratiquée sur la dépouille.

Le défunt est âgé de trente-cinq ans. Résidant à Anosizato même, il devait regagner son foyer au guidon de son deux-roues lorsque le pire s’est produit. En roulant trop près du camion qu’il a essayé de doubler, le trentenaire a perdu le contrôle de son véhicule pour tomber sur le bitume, c’est alors que le poids lourd l’a écrasé. Ses jambes ont été broyées sous les roues du poids lourd à tel point qu’il n’a pas survécu. Le même jour, un autre accident meurtrier ayant coûté la vie à un autre motard est survenu à Ambohitrimanjaka.

L’alcool s’en mêle

L’accident s’étant produit à grande vitesse, celui qui tenait le guidon y a également laissé la vie. Son deux-roues a été réduit en amas de ferrailles inextricables après une violente collision. Un choc à la tête lui a été fatal. Les enquêteurs du poste avancé de la gendarmerie nationale à Ambohitri­manjaka sont saisis de l’affaire.

Le soir même, un couple roulant en scooter l’a échappé belle. Bien que sérieusement blessés en chutant de leur deux-roues, ils ont néanmoins survécu. Le drame s’est produit sur la route digue à Fenoarivo. L’individu qui tenait le guidon était accompagné d’une jeune femme. Ils allaient rentrer chez eux après une virée bien arrosée. Craignant de tomber du scooter, la femme

sous l’emprise de l’alcool qui effectuait une double montée, s’est attachée sur celui qui conduisait en utilisant sa chemise à manche longue. Lorsqu’un piéton a subitement traversé, ils ont perdu l’équilibre pour tomber avec violence sur le bitume.

Leurs têtes se sont cognées avec force sur la chaussée. Du sang visible sur place témoigne de la violence du choc. N’ayant pas porté des casques, le couple a été miraculé. D’autres accidents de motos qui ont failli coûter la vie à leurs occupants ont également été répertoriés à Ankorodrano, Ivato, Analakely, Besarety, aux 67ha et sur le By Passe ce même week-end de Noël.