VŒUX DE NOËL – Les évêques appellent à prioriser l’éducation des enfants

Dans son message de Noël, la Conférence des évêques de Madagascar met l’accent sur les enjeux de l’éducation des enfants. Une clé du développement de l’homme et de tout homme. La première richesse de Madagascar. C’est le statut des enfants selon la Confé­rence des évêques de Mada­gascar (CEM). Dans ses vœux de Noël, elle en appelle ainsi à la priorisation et à prêter une attention particulière à l’éducation des enfants. “Que Jésus qui vient de naître nous amène à nous tourner vers les démunis et les opprimés, vers les innombrables enfants qui sont les premières richesses de Madagascar (…)”, déclare monseigneur Fabien Raharilamboniaina, évêque de Morondava et président de la CEM. Par la voix de son président, la Conférence épiscopale demande ainsi aux responsables, à tous les niveaux, “à prêter une attention particulière à l’éducation de nos descendants”. Dans ses vœux de Noël, la CEM estime que d’une bonne éducation dépendent la paix et le bonheur de la future génération. À la lecture du message signé par monseigneur Raharilamboniaina, l’éducation permet aux enfants de faire face aux défis futurs qui sont déjà des difficultés réelles actuelles. Outre le fait de savoir vivre ensemble, de travailler et œuvrer pour le bien-être commun, l’éduca­tion aide aussi à répondre aux enjeux de la protection de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il y a aussi l’incontournable lutte contre la pauvreté. G.F.R. Développement humain Dans son message de Noël, la CEM rappelle justement que le Christ naît au milieu des pauvres et des opprimés. “Il ne peut pas y avoir de bonheur, de sécurité et de paix, sans un bonheur pour tout le monde”, affirme la Conférence épiscopale. Les vœux de Noël de la Conférence des évêques de Madagascar reprennent, par ailleurs, le message du Pape François. Selon le Saint Père, “il ne peut pas y avoir de bonheur et de fraternité sans le développement de l’homme et de tout homme. Il ne peut pas y avoir de bonheur et de fraternité sans vérité. Il ne peut pas y avoir de fraternité et de bonheur tant que les armes à feu qui tuent, ne se transforment pas en pelle pour produire et faire vivre”. Le développement de l’homme et de tout homme prêché par le Pape François correspond à une certaine mesure au concept de développement humain qui est la quête des actions politiques, économiques et sociales de développement.