TAEKWONDO ITF – BONGOLAVA – Passage de grade pour quarante pratiquants

Le taekwondo ITF poursuit la promotion de la discipline dans les régions. L’un des dirigeants de la Madagascar Taekwondo Federation WITC, affiliée au World ITF Taekwondo Council, en la personne du Shayone Michel Mampisanjy, le premier titulaire de la ceinture noire 1er dan, a été samedi à Tsiroanomandidy, dans la ligue de Bongolava honorer et assister aux examens de passage de grade au sein du club Taekwondo de Bongolava. Quarante membres du club ont passé avec succès leurs examens pour obtenir les grades de ceintures de couleur bleue, verte et jaune. Les examens ont été dirigés par le Sabum Tokiniaina Mampisanjy, l’un des premiers Malgaches à disputer les championnats d’Afrique, et Bossabum Niaina Jimmy Rakotoarijao. Le taekwondo ITF, la version originale de cet art martial nord-coréen a été introduite à Madagascar en 1983 par le pionnier de la discipline, Shayone Cyprien Michel Raheriharimahefa. La discipline s’est vite répandue dans tout le pays après le passage pendant plus de cinq ans à Madagascar de l’expert coréen Kim Se In, entre 1992 et 1997.