PERTE DE VALEURS – Le FFKM craint un avenir incertain

Un avenir opaque. Telle est l’appréhension du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). Une situation engendrée par la dégradation des valeurs de la société malgache à la lecture de son message de Noël, publié samedi. La raison de cet avenir incertain selon le FFKM découle, notamment, de la dégradation délibérée de l’environnement. Il y a aussi l’animosité entre les concitoyens, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté matérielle, “mais surtout la pauvreté spirituelle”, affirme le texte signé par monseigneur Samoela Jaona Ranarivelo, président en exercice du Conseil œcumé­nique. L’Eglise n’est pas tendre dans sa déclaration. Elle utilise des termes durs comme “la culture des ordures et de la mort”. Selon le FFKM, les dérèglements de la société et du quotidien des ménages causés par la dégradation des valeurs font que la joie en cette période de Noël soit en demi-teinte. Quoi qu’il en soit, le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar fait part de ses vœux de bonheur pour tout un chacun en cette fête de la Nativité. Il en appelle, néanmoins, “à une introspection et à faire pénitence des péchés qui nous séparent de Dieu”. Dans son message de Noël, le FFKM réitère son appel à “une réconciliation avec tout le monde”, sur la base du 4F qui en français s’énonce par la reconnaissance des torts, la repentance, la vérité et la réconciliation. L’Eglise appelle de ses vœux, par ailleurs, que la bénédiction de Noël délivrera la nation “de la culture des ordures et de la mort”, l’inspire au respect de l’environnement et l’encourage dans le travail pour le bien commun.