NOËL MAGIQUE – Le tour de magie de «Magic squad by Mahefa» émerveille les petits et grands

Fantasmagorique. La démonstration des jeunes magiciens de « Magic squad by Mahefa » sous le thème de Noël a fait revivre l’enfance du public. C’est dans l’après-midi du 24 décembre que le spectacle s’est tenu dans la salle de Dih’art Antanimena. Chacun des magiciens du groupe avait son propre talent ainsi que sa spécialité comme l’art de l’illusion, la carte, le mentalisme, et l’hypnose. Mais pour cette fois-ci, le thème a été centré sur « Noël » où ils utilisaient des objets en rapport avec le thème pour partager du bonheur et faire sourire les spectateurs.

La transformation d’un petit bout de papier en argent, le jus magique, la fabrication de la pièce à partir de l’air, la magie de la corde et la réalisation des souhaits de Noël écrits dans un bout de papier figurent parmi les prestations du groupe. « L’art de la magie est un terme utilisé dans la commercialisation. Pour nous, c’est surtout la prestidigitation ou la rapidité de la main qui prime. Pour devenir un magicien professionnel, il est nécessaire d’étudier pendant quelques mois les techniques de la prestation théâtrale et scénique. La présentation sur scène dépendra de l’acquisition des techniques des magiciens » affirme Razakamahefa Mendrika Mathieu, leader du groupe «Magic squad by Mahefa».

«Aucun danger»

Les tours de magie de Magic squad by Mahefa ne présentent aucun danger pour les enfants. « Toutes nos prestations peuvent être reproduites chez-soi par les passionnés et même les enfants. Comme il n’y a pas d’école de magie à Madagascar, nous nous basons sur l’autodidactie ainsi que le partage d’expérience avec nos aînés », affirme-t-il. Magic squad by Mahefa compte 20 membres, âgés de 16 à 25 ans. Les tours de magie présentés sur scène sont les fruits de création des adhérents.