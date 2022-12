NAISSANCE – Messi fait le bonheur de ses parents

À la veille de Noël, un petit bout de chou pointe son nez dans la maternité de Befelatanana. Messi porte bien son nom et il est l’un des bébés de Noël cette année.

Le petit garçon de 3kg200 arrive à point nommé après des heures de travail dans la salle d’accouchement par la mère, le réveillon de Noël. Son nom est Rohy Louis Messi Ratsimbazafy.

Pour deux raisons. D’un côté le nom donné au petit garçon fait allusion au nom du footballeur célèbre Messi de l’équipe d’Argentine, qui a gagné la Coupe du monde.

« Je supportais l’Argentine à la Coupe du Monde. Sa mère n’était pas fan de football, mais elle a adhéré à l’idée du nom de notre fils », explique Louis de Gonzague Razafifaharoandraibe, le père du petit Messi. D’un autre côté, l’arrivée du Messie coïncide avec la naissance de Jésus, la nuit de Noël. « Notre petit garçon est le plus beau cadeau qu’ on puisse recevoir à Noël. Le nom dit tout sur lui et sur ce qu’il représente pour nous ses parents », affirme Heliniaina Haingo Mbolatiana Rakotoarisoa, mère de Messi. La maman de 24 ans ne cache pas sa joie avec cette maternité en période de Noël. Son premier enfant tant attendu est enfin arrivé. « Même si nous n’avons pas eu le privilège de célébrer la fête à la maison, nous avons passé de bons moments en famille à la Maternité », se confie-t-elle.

Impatience

L’accouchement n’a pas vraiment tardé puisqu’à peine la contraction a commencé, Messi était pressé de sortir. « Nous étions à l’hôpital un peu plus tôt dans la matinée pour les examens. La DPA était prévue le jour même de Noël, mais il est arrivé vers 23h30 le 24 décembre », livre la mère. Le bébé Messi se porte bien et la petite famille pourrait quitter la maternité sous peu. « L’accouchement s’est bien déroulé bien que ce fût la première naissance de ma fille. Nous sommes bénis de l’avoir. Maintenant j’ai deux petits-enfants. Nous étions tellement contents et impatients de rencontrer Messi », explique sa grand-mère, très émue. Dans la maternité du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta de Befelatanana, comme chaque année, l’équipe de garde assure le suivi des patients en bonne et due forme. Entre le 24 et le 25 décembre, six enfants y sont nés. Trois garçons et trois petites filles ont vu le jour en cette période de fête. Pour les parents, la venue de leur enfant est une grâce divine qui remplit de joie.