MISS MADAGASCAR – Fitia Sonia Randriamanoelina représentera la région Analamanga

Fitia Sonia Randriamano­elina a été couronnée «Miss Analamanga 2023» lors de la grande finale qui s’est tenue vendredi dernier au CCI Ivato. Une victoire en poche. Fitia Sonia Randriamanoelina a obtenu le ticket pour le concours national « Miss Madagascar » après avoir été sacrée Reine de la beauté de la région Analamanga vendredi dernier.

La jeune Miss âgée de 21ans a devancée les 19 autres candidates finalistes en défilant avec les huit tenues issues de sa création. Selon Onitiana Ravelo­manantsoa, l’organisatrice de Miss Analamanga, Fitia Sonia a été élue grâce à son humilité, sa simplicité et son savoir-vivre en société.

« Elle a su montrer son talent et sa créativité à travers les différentes tenues dans le thème sport, la tenue de soirée, et international costume en plus de sa prestation sur le podium qui a été vraiment au top. Aussi, sa note sur l’épreuve événementiel a été la plus élevée » affirme-t-elle. La nouvelle Miss Analamanga est actuellement en cinquième année en gestion à l’université Catholique de Madagascar ou UCM.

Un voyage à Dubaï

En plus de représenter la Capitale au concours national, Fitia Sonia aura l’opportunité de voyager à Dubaï. Plusieurs lots venant des partenaires du comité d’organisation lui ont été offerts, y compris un bon d’achat d’une somme de 200.000 Ariary chez Pinah, un bon d’achat chez OPal, et un cadeau venant de F&A Fashion.