FÊTE DE NOËL – Des titres fonciers pour Akamasoa

Comme chaque année, la famille présidentielle a célébré la messe de Noël au Centre d’accueil Akamasoa. Cette année, le Centre a particulièrement été choyé avec des titres et cadastres fonciers en guise de cadeaux.

Une trentaine de titres et de cadastres fonciers. Ce sont les cadeaux reçus par le Centre d’accueil Akamasoa, à l’occasion de la fête de Noël. Des documents remis en main propre par Andry Rajoelina, président de la République, au père Pedro Opeka, fondateur du Centre. Pour la famille présidentielle, célébrer la messe de Noël avec les habitants du Centre Akamasoa est devenu une tradition, visiblement. Une tradition à laquelle le chef de l’État et son épouse, ainsi que ses trois enfants n’ont pas dérogé cette année encore. En ce dimanche qui coïncide avec la fête de la Nativité, la famille Rajoelina n’est pas venue les mains vides. Le locataire d’Iavoloha, notamment, a profité de l’occasion pour apporter une réponse étatique aux problèmes fonciers que rencontre le Centre.

“Les activités du Centre sont à but non lucratif et il aide des familles depuis plusieurs années. Aussi, il mérite qu’on le soutient, qu’on l’aide”, déclare le président de la République pour expliquer la raison qui amène l’Etat à appuyer les démarches d’Akamasoa pour obtenir les paperasses nécessaires pour “ses terrains”. Comme l’indique le père Pedro Opeka, en effet, les terrains concernés par les titres donnés hier “ont été acquis régulièrement. Ils ont, soit été achetés, soit donnés par l’État”. À entendre les discours d’hier, toutefois, la régularisation de ces terrains auprès des entités concernées a pris du temps.

Boîtes à cadeaux

En conséquence, le Centre d’accueil Akamasoa s’est heurté à des litiges avec des squatteurs, ou des individus malintentionnés qui ont profité des atermoiements administratifs. Lors de sa prise de parole, Andry Rajoelina a une nouvelle fois remercié le père Pedro Opeka pour son engagement envers les familles démunies et vulnérables, particulièrement les enfants. “Les mots me manquent pour vous remercier. Il y a des familles qui vous confient leurs enfants dès leur naissance”, affirme le président de la République. Il souligne aussi la qualité de l’éducation au Centre d’accueil, qui selon lui, se reflète dans la discipline des élèves.

À entendre le chef de l’État, la méthode éducative à Akamasoa peut être prise en exemple, notamment, en matière de discipline et de spiritualité. Deux valeurs qui rendraient plus facile le redressement du pays, selon ses dires. La spiritualité qu’inspire la célébration de la fête de la Nativité au Centre Akamasoa justement est la raison pour laquelle lui et sa famille reviennent chaque année pour prendre part à cette messe. “Les chants et la ferveur des enfants nous vont toujours droit au coeur et nous émeuvent, au point que ma femme apporte toujours un mouchoir pour essuyer ses larmes”, soutient le locataire d’Iavoloha.

Étant donné que c’est Noël, la famille présidentielle a amené des présents pour les enfants d’Akamasoa. Il s’agit de boîtes à cadeaux en collaboration avec la fondation caritative Samaritan’s Purse, dans le cadre de programme “Christmas child”, ou “Tetikasa ankizy krismasy eto Madagasikara” (TAK), en malgache. Samaritan’s Purse est une entité américaine affiliée à une organisation évangéliste. Les boîtes à cadeaux sont des boîtes de chaussures remplies de présents, des friandises et de produits du quotidien achetés par des enfants américains qui ont économisé à cet effet. Elles sont ensuite envoyées dans les pays en développement pour être distribuées aux enfants défavorisés chaque Noël. Selon les explications du pasteur Philibert Randriamananjara, président national de l’Organisation non gouvernementale (ONG) TAK, quarante-neuf conteneurs de boîtes à cadeaux sont arrivés à Madagascar. “Des enfants défavorisés dans les vingt-trois régions se verront offrir des boîtes à cadeaux cette année. (…) L’État a facilité l’entrée des conteneurs en accordant une franchise douanière”, affirme le pasteur Randriamananjara. Les cadeaux sont destinés aux enfants de 2 à 14 ans. Pour Akamasoa, ils sont sept mille enfants à en avoir reçus.