Fahaizana sa Fahendrena ?

Tsy nanampo hanontany tena aho, indray andro, hoe : «inona no tsara kokoa ho an’ny firenena, olona mahay sa olona hendry ?». Misy tsara ohatran’ny olona hendry no sady mahay moa ve, saingy nisy fotoana an-jato taona maro, teto anivon’ ny riaka, mbola tsy nisy sehatra nandrantoam-pahaizana amam-pahalalana, ka ny fahendrena no hany antoka.

Talohan’ny taonjato faha-19, azo lazaina fa tsy nandia «fianarana» ny Mpanjaka isam-poko/isam-pirenena/isam-paritra teto. Ilay «fianarana» heverina eto dia : fahalalana ireo hevi-dehibe nifandimby nentin’ny Filôzôfy tao anatin’ny roa na telo arivo taona, fahaizana izay Jeografian’ity Nosy ity sy ny toerany anatin’ny Ranomasina Indiana, fahafantarana ny fifandraisana isam-pirenena, etsetra.

Tany amin’ny firenen-kafa, nialoha ny nisian’ny tena «sekoly», dia nanana mpanolo-tsaina nanangona ho azy ary nizara taminy izay tokony ho fantatra amin’ny fitondram-bahoaka sy amin’ny fifaneraserana amin’ny tany hafa ny Mpanjaka. Amin’ny maha-Nosy antsika hatramin’ny fahagola dia tsy nanana izay fizarana hevitra hafa sy fahalalana ankoatra izay nolovaina tamin’ny Razana izay loatra isika. Tsy nana­kana ny Mpitondra isam-paritra tsy hanam-pahendrena anefa izany tsy fisian’ny «fianarana» izany.

Raha manopy maso amin’ilay «Frise de l’histoire de Madagascar», namboarin’ny Jesoita tao amin’ny «Centre de formation pédagogique Ambozontany-Fianarantsoa», dia hita ho nifanindran-taona tsy dia nifanalavitra loatra Andriamandazoala (Sakalava) sy Andriamanelo (Merina), Ralambo (Merina) sy Andriamisara (Sakalava), Andrianjaka (Merina) sy Andriandahifotsy (Sakalava-Menabe), Andriamasi­navalona (Merina) sy Andriamandisoarivo (Sakalava-Boina), Ratsimilaho (Betsimisaraka) sy Andriamana­limbetany (Betsileo-Isandra). Anarana tsy very tadidy amin’ny lovantsofina ireny ary raikitra ho Tantara : inoana fa tsy noho ny haratsiam-pitondrany fa indrindra noho ny «soa natao ilevenam-bola».

Nitokisan’ny vahoakany izy ireny, ary tsy nandiso fanantenana azy. Tsy namitaka, tsy fandainga, tsy mpanararaotra fahefana. Na dia tsy nisy aza ny tonga lafatra, ny soa no be latsaka

am-po kokoa noho ny kilema tsy misaraka amin’olombelona. Izany, rehefa aravona, no fahendrena nananan’izy ireny sy ny mpanolo-tsaina ary ny mpanotrona azy. Zava-dehibe loatra ihany koa mantsy ny fananana olona hendry iaraha-mihevitra ny Fanjakana, afaka mandiso, mahay manitsy, fa tsy isan’olona homana amam-bolony fotsiny, manaiky tsy sazoka izay sitrapon’ny Lehibe.

Izany fahendrena mifandranitra izany no tsy nahavery tantara ny Mpanjaka mendrika sy ny Mpanolo-tsaina tsongoinolombolo.