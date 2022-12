Et après ?

Les années passent mais le 26 décembre est toujours la date d’une chute vertigineuse depuis le sommet de l’univers festif et qui nous ramène dans la douloureuse réalité. Car au moment où on a tourné la page du 25 décembre, la magie de Noël qui a apporté la paix, la joie, l’harmonie, l’entente parfaite dans les foyers, s’est aussi évaporée. Aujourd’hui, on renoue donc avec cette ambiance désenchantée des lendemains de fête, ce climat sombre qui apporte son lot de cortèges d’ordures et de saletés de toute sorte.

Noël est, pour cette année, parti et a emporté avec lui les lumières qui ont illuminé ces derniers jours qui sont toujours de ceux qui appartiennent aux ultimes mais intenses réjouissances d’une année pas toujours très tendre. Aujourd’hui, la réalité se montre à nouveau nue, débarrassée de ses habits flamboyants qui l’ont sublimée durant ces jours atteints par la grâce de la Nativité. Elle se montre à nouveau telle qu’elle est vraiment, remplie de tracas et toujours aussi souillée par la crise qui la lamine. Le vent de Noël a soufflé, a apporté de la fraîcheur dans nos vies, mais son passage n’était pas pour balayer nos soucis quotidiens qui reprennent, dès aujourd’hui, leurs droits.

C’est ainsi qu’on va vivre cet entre-deux-fêtes qui commence déjà par ce que beaucoup voient comme le summum du supplice : le rythme embouteillages-boulot-dodo qui, sans transition, reprend dès aujourd’hui même. Et passer de la félicité à ce retour brusque à la dure routine de la vie quotidienne peut être terrassant. Après avoir été gâté en « circenses », avec les différents divertissements qui étaient à la portée du commun des mortels et qui ont, chaque fois que le monde arrive à cette étape incontournable de l’année, une ubiquité sans pareil, on revient au problème fondamental du « panem » qui, une fois cette anesthésie injectée par les jeux évaporée, revient en force pour nous opprimer. Si les cadeaux ont plu durant ces jours de rayonnement de la générosité, de l’euphorie, des réjouissances, … les incertitudes sont revenues avec toujours leurs lancinantes convulsions qui sont les redoutables bourreaux qu’on rencontre inévitablement sur notre parcours et qui ne nous épargnent pas.

Car maintenant que la magie de Noël est partie, il ne nous reste plus que la banalité des jours qui s’enchaînent en reprenant leurs saccades infernales. Le vent de Noël a soufflé, il a apporté son brin de fraîcheur annuel qui détend, pour un temps, la lourde atmosphère de crise qui rend la vie pesante. Mais il n’a jamais pu balayer ce fardeau qui écrase une société exsangue qui rêve d’un monde utopique, dans lequel Noël ne se limite pas à une journée mais remplit tout le calendrier.