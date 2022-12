COVID-19 – Un décès et cinquante-et-un nouveaux cas en une semaine

Près de cinquante-et-un cas ont été confirmés positifs au coronavirus, selon le bilan épidémiologique du 17 au 23 décembre. Le nombre de nouveaux cas a donc baissé la semaine dernière, puisque ces cas ont été recensés sur sept cent dix sept tests effectués, soit un taux de positivité de 7,11%. Le dernier bilan affichait soixante-trois cas en une semaine, entre les 10 et 16 décembre. Un nouveau décès dû à la maladie est signalé dans le bilan épidémiologique publié ce dimanche. Ce qui totalise mille quatre cent seize décès dus à la Covid-19 depuis le début de l’épidémie en mars 2020. La Grande île compte actuellement cent dix sept cas actifs. Trois présentent la forme grave de la maladie. Dans les régions, Analamanga est l’épicentre de la maladie avec trente-cinq cas contre cinquante-un pour la semaine passée. Dix cas ont été enregistrés dans la région Haute-Matsiatra contre cinq lors du dernier bilan. Celui-ci note quatre cas dans la région Vakinankaratra contre deux nouveaux cas la semaine passée. Et enfin, un cas de chaque pour Atsinanana et Anosy.