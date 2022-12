CONCERT – Lalie fait un comeback explosif

Le concert «Lalie tsotr’izao» au «Le galet MM» Manakambahiny vendredi dernier a été un grand succès.

Toujours dans ses cordes. La performance vocale de Lalie laisse sans voix le public lors de sa première prestation après plusieurs années de pause. Ayant débuté vers 20h, la voix d’or a réchauffé l’ambiance avec plus d’une vingtaine de chansons au répertoire, y compris ses grands titres qui n’ont jamais été effacés dans la mémoire de ses fans comme «Fo mifampitady»,»Ho aiza anefa», «Misy tsikinao izay», «Feo roa» et «Eo anilanao eo». Ses amis artistes tels que, Mahery, Bodo, Melky et Ndondolah ont assisté au spectacle et ont interprété avec la star le morceau

«Raha Tia Mozika» de Tovo J’hay. Selon Mami, gérant et fondateur du restaurant Le galet MM Manakambahiny, l’objectif a été atteint. «Lalie est dorénavant revenue dans le monde de la musique. Ce qui s’est passé vendredi a été mille fois mieux que nous l’avions envisagé et le public a été plus que satisfait.» affirme-t-il. Le talent des musiciens du Galet MM était en parfaite fusion avec la belle voix de Lalie. Aussi, la sonorisation et les effets spéciaux ont ébloui les spectateurs.

Guichet fermé

Les fans de la star se sont précipités dans l’achat des billets. Aucun ticket n’était plus disponible dès la matinée du grand jour. « La salle est prévue recevoir cent cinquante personnes mais suite au nombre incalculable des fans, nous n’avons pas pu dépasser le seuil de 250 personnes. De ce fait, plusieurs personnes n’ont pas pu assister au concert. Suite à la demande du public, Lalie remontera sur scène du Galet MM ce vendredi 30 décembre » ajoute Mami. Ce concert n’est qu’un début. Des planning pour l’année 2023 sont en cours.