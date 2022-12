BASKETBALL – U19 – Premier test match convaincant pour les garçons Ankoay

La préparation de la Coupe du monde pour les Ankoay U19 suit son cours. Un premier test match a été fait samedi, avec une réussite remarquable.

Un premier test match sans Dina Randrianalijafy, le nouvel expatrié dans le rang de l’équipe nationale Ankoay U19, pour raison médicale. Un test match contre les joueurs de la sélection d’Analamanga, conduite par coach Bayard Razafindra-lambo, a été organisé samedi, au petit palais du Palais des sports de Mahamasina. Le match s’inscrit dans la préparation de la Coupe du monde à Debrecen, en Hongrie, prévue du 25 juin au 2 juillet 2023. L’équipe nationale Ankoay U18 s’est imposée sur le score de 68-42 (17-11, 16-17, 28-16, 17-8) sans forcer.

La sélection d’Analamanga a joué sans complexe et a essayé de bousculer les jeunes Ankoay, mais ces derniers ont réussi à contenir tous les assauts de leurs adversaires. Au premier quart temps, l’équipe nationale Ankoay U19 a bien négocié son entrée en match en suivant à la lettre les consignes de coach Mémé (Aimé Alain Marcel Randria), entraineur des Ankoay U19. Au deuxième quart temps, la sélection de l’équipe d’Analamanga a essayé de montrer un autre visage en élevant le niveau de son jeu. Avec les tirs de précision de Fameno, Charlesco et de Marvin, les protégés de coach Bayard Razafindralambo a remporté le deuxième quart temps sur un demi-panier (16-17).

À la pause, coach Mémé a mis de l’ordre dans son effectif en rappelant à chacun son rôle sur le terrain. Il a apporté quelques précisions sur le déroulement des deux premiers quart temps et les cinq jours de préparation. « Nous avons obtenu ce premier test match après cinq jours d’entrainement ensemble. L’entrainement a été un peu dur car nous sommes obligés de retourner aux fondamentaux du basketball. Le niveau est acceptable, mais nous avons constaté que beaucoup de joueurs ont perdu leur adresse lors de l’Afrobasket du mois d’aout. ».

Et d’enchainer : « À partir de la semaine prochaine, nous allons baser l’entrainement sur le travail par poste, la rapidité, l’adresse au panier, la défense et le pressing sur le terrain. Ce n’est que le premier test match et jeudi, un nouvel affrontement sera programmé toujours contre une équipe formée par une sélection de joueurs plus forts, afin de relever davantage le niveau de nos joueurs », conclut-il.

Défense plus agressive

Au troisième quart temps, le jeu de l’équipe nationale Ankoay devient plus fluide, chaque tireur a fait mouche avec une réussite de tir à plus de 75%. Avec une défense plus agressive des jeunes Ankoay, un Toky (Ankoay) à quatre fautes, la sélection de l’équipe d’Analamanga n’a réussi qu’à marquer 6 points. Avec son regard fixé sur les gestes et attitudes de chaque joueur durant le cours du match, coach Mémé n’a pas oublié de crier sur ceux qui ont oublié leur rôle sur le terrain. Il n’a pas oublié d’encourager et de féliciter ceux qui ont réalisé des belles parades en respectant à la lettre ses consignes. Le score final a été de 68-42. Les sociétaires de l’équipe nationale Ankoay ont encore des marges de progression tant technique que physique. Jafetra Randrianalijafy, père de Dina Randrianalijafy, a donné son point de vue sur les performances de l’équipe nationale Ankoay U18. « C’est un match plaisant et très intéressant. Les joueurs ont montré de belles combinaisons et ils ont encore le temps de progresser. Bravo les gars !». Dina Randrianalijafy retournera à l’entrainement à partir de lundi et il a dit qu’il est content de prestations faites par ses coéquipiers et il a hâte de retrouver le terrain de l’entrainement.