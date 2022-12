ANTANANARIVO – L’approvisionnement en eau perturbé dans certains quartiers

Le rétablissement de l’approvisionnement en eau se fera progressivement après la réparation de la conduite cassée repérée à Ambatoroka, en fin de semaine. L’installation étant vétuste puisque datant de l’année 1960, la réparation se fera plus lentement. Elle mesure environ 600 mm de diamètre. La réparation n’est pas encore finie et la Jirama annonce que la perte d’eau due à la vétusté de cette conduite est actuellement réduite à 90%. La société prévoit de peaufiner les travaux et attendre la période de l’après-fête avant de procéder à la finition. Cette décision a été prise car ces travaux nécessitent la suspension en totalité de la fourniture d’eau. De ce fait, celle-ci sera pertubée dans certains quartiers comme Ankatso, Andraisoro, Fort-Duchesne, Antsahameva, Faravohitra et Amboditsiry. Ces quartiers devraient se préparer à ces perturbations et attendre la réparation totale de la conduite d’eau sise à Ambatoroka avant de pouvoir se réapprovisionner totalement en eau.