Religion – Affluence dans les églises

L’ambiance a été au rendez-vous dans les églises de la capitale, pendant le réveil­lon de Noël. Religieux, pasteurs se mettaient à danser avec les fidèles, pour célébrer cet évènement. À l’Église catholique Maria Manjaka Mandroseza, des prêtres ont fait quelques pas de danse avec des jeunes de l’église devant l’autel, lors du chant de remerciement.

Ce qui a émoustillé l’assistance. Au temple FJKM Sud Ambohipo, la pasteure, au fond de la salle, se lève et se met en mouvement, pendant que la chorale chante. « Ce réveillon de Noël est important car il rappelle la venue du Christ dans ce monde, pour nous sauver », lance Solofoarohasina Ravoahangi­niriana, pasteure du FJKM Sud Ambohipo.

Les églises n’ont jamais attiré autant de monde, depuis l’épidémie de coronavirus. La plupart affichaient plein, aussi bien durant le réveillon de Noël que le jour J de la fête de la Nativité. À l’Ekar Antanimena, quatre messes ont été organisées tout au long de la journée.

Au temple FJKM Atsina­nana Fifaliana, près de mille fidèles sont venues célébrer la messe, contre quatre cents, au quotidien. Beaucoup espèrent qu’en ce jour de Noël, le Christ viendra apaiser tous les problèmes, notamment, la crise socio-économique qui frappe plusieurs ménages depuis l’épidémie de coronavirus.

« Je suis allé prier, ce jour, pour rendre grâce à Dieu pour le fait que je sois en vie. Dans ma prière, je lui ai demandé de veiller sur moi et ma famille, et surtout, de me donner un emploi. J’ai été licencié durant le confinement. Cela fait quatre mois que je suis sans emploi. Mais je crois que Jésus-Christ va arranger cela », lance Iavohaja Randrianarimanana, père de famille.