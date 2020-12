Perspectives 2021 – Rajoelina annonce le début des grands chantiers

L’année 2021 sera l’année des grands travaux. Une annonce faite par Andry Rajoelina, durant une rencontre avec le personnel de la présidence de la République, jeudi.

Une année chargée, une année des grands travaux. C’est ce que Andry Rajoelina, président de la République, a annoncé au personnel de la présidence de la Répu­blique, à l’occasion d’une cérémonie, jeudi.

« Je le dis dès maintenant. L’année 2021 sera celle où nous démarrerons la transformation de la nation », déclare le chef de l’État. « Les grands travaux qui n’ont pas été faits dans le pays le seront dès l’année prochaine », ajoute-t-il, en demandant aux familles du personnel de la présidence de la République d’être indulgentes car, il y aura beaucoup de travail l’année prochaine. « Vos proches vont devoir travailler dur afin de suivre le rythme du Président », lance-t-il.

Il s’agit du second Noël que Andry Rajoelina passe à la tête de l’État. À l’occasion des fêtes de la Nativité, le couple présidentiel a communié avec les membres du personnel de la présidence de la République et leurs familles, durant une cérémonie à Ambohitsorohotra, jeudi. L’occasion pour le chef de l’État de faire un teasing des chantiers à venir, afin que ses collaborateurs, à tous les niveaux, à la présidence sachent ce que l’année 2021 leur réserve comme volume de travail.

Un coup d’accélérateur

Dans son allocution, le Président annonce le lancement de la construction d’une autoroute. L’édification de la nouvelle ville démarrera en 2021, également. « Des investissements colossaux, tels qu’il n’a été fait dans le pays depuis ces cinquante dernières années seront lancés à partir de l’année prochaine », renchérit-il.

Andry Rajoelina soutient, néanmoins, que le travail « pour changer le visage du pays », a déjà commencé durant ses deux années de mandat qui sont en passe de s’écouler. Il cite, notamment, la réhabilitation du Rovan’Antananarivo, rebaptisé Rovan’i Madagasikara, ou encore, la rénovation du stade de Mahamasina, appelé à devenir stade Barea et le chantier de l’Academie nationale des arts et de culture, sur le terrain en contre-bas du palais d’Ambohitsoro­hotra. Ces deux constructions devaient inaugurer l’année prochaine.

Bien que des projets soient déjà finis, ou en cours, la concrétisation de la vision d’émergence de Madagascar, du président Rajoelina, n’avance probablement pas à la vitesse qu’il souhaiterait. Après une première année de mandat qui a, surtout, servi de prise en main des affaires nationales et de préparatif au lancement de ses grands chantiers, le second a été bouleversé par la crise sanitaire.

La pandémie de coronavirus a, en effet, bouleversé tout le planning de l’Initiative pour l’émergence de Mada­gascar (IEM). Optimiste, le chef de l’État et ses collaborateurs au sein de l’Exécutif, martèlent que le mandat d’un Président dure cinq ans. Lors de sa campagne électorale, Andry Rajoelina a effectivement soutenu qu’il concrétisera ses engagements ou «Velirano », avant la fin de son quinquennat. À cause du choc de la Covid-19, cependant, les tenants du pouvoir ont dû réajuster leur plan d’action.

Le Plan d’émergence de Madagascar (PEM), qui a été fignolé durant les deux derniers conseils des ministres et sera présenté en début d’année, sauf changement, devrait donc, donner plus de détail sur les grands travaux et investissements colossaux annoncés par le prési­dent de la République, à Ambohi­tso­rohotra, jeudi. De grands chantiers qui devraient donc, donner un coup d’accélérateur à la réalisation des « Velirano », du chef de l’État, dont la dynamique a été ralentie par la conjoncture sanitaire.

L’administration Rajoe­lina a pour ambition qu’aucun district ne soit plus laissé pour compte en matière de développement. Un objectif qu’il compte traduire en acte avec le lancement de divers travaux d’infrastructure dans chaque district . Un « Velirano », dont la con­crétisation devra être menée de front avec le lancement des grands chantiers. L’État mise, par ailleurs, sur les projets d’infrastructure pour redresser la situation socioéconomique mise K.O par la crise sanitaire.

Il y a la guerre contre le Kere qu’il faudra, également, gagner, et stopper la spirale de la pauvreté. Jeudi, Andry Rajoelina a, justement, eu une pensée pour les familles qui en ces temps de fête doivent survivre face aux difficultés comme la sécheresse ou la pauvreté.