Naissance – Le premier bébé de Noël arrive

Harifinoana Miandrisoa Rafamantanantsoa est le premier bébé né le 25 décembre 2020. La famille est aux anges.

Il est minuit 10, au centre hospitalier universitaire Gyné­cologie-obstétricale Befelatànana (CHU GOB). Un garçon de 3,600 kg sort du ventre de sa mère au bloc opératoire, après un long travail d’accouchement. Harifinoana Miandrisoa Rafamantanantsoa pointe le bout de son nez né le 25 décembre 2020, dans cet hôpital de référence. La famille est heureuse. La magie du Noël s’est opérée chez elle. « On avait peur pour la vie de la mère et de l’enfant, vu que l’accouchement a été compliqué. On s’est agenouillé pour prier Dieu, afin qu’il ne leur arrive malheur. Dieu a exhaussé nos souhaits », lance Fanilo Rakotomamonjy, tante du nouveau-né, très émue.

Le bonheur est complet, pour le père, avec la naissance de ce garçon. Ses deux premiers enfants sont des filles. Malgré la complication, il paraissait plutôt calme. « Je ne m’inquiétais pas pour leur vie, car ma première fille est née ici, en bonne santé », indique-t-il. La mère a fait une tentative d’accouchement à voie basse, dans un autre centre de santé. « Ce fut un échec. Elle est venue chez nous, en dernier recours. La mère se porte bien. Le bébé doit, par contre, être surveillé à la réanimation néonatale, car le retard de sa naissance a eu quelques impacts sur sa santé. Sa vie n’est, toutefois, pas à craindre », explique un médecin de cet hôpital.

Calme

Trente minutes plus tard, une sage-femme de l’hôpital dit à haute voix: « accouché! », dans la salle d’accouchement. Et les pleurs d’un nouveau-né résonnent dans le premier étage du bâtiment. Il s’agit encore d’un petit garçon, né à minuit quarante. Il pèse près de 3 kg. Alors que les professionnels de santé de garde prévoyaient que sa mère n’accouche qu’à l’aube, ce bébé a pointé le bout de son nez un peu plutôt. « Le fait que la mère a déjà accouché de trois enfants, avant ce dernier né, a accéléré le travail », explique une sage-femme.

La nuit du Noël a été plutôt calme dans cet hôpital. Deux enfants sont nés au CHU GOB, aux premières heures du Noël. Les autres sont nés pendant le réveillon de Noël, aux alentours de 21 heures. Entre temps, les équipes de garde se souhaitaient un joyeux Noël.