Lapidaire – Une brillance qui fascine

« Notre métier est une recherche permanente de la perfection ». Ainsi parle un professionnel de la pierre dont la société à pignon sur rue dans un quartier ancien d’Antananarivo. On s’y occupe de taille et d’expertise aussi bien pour le compte de la société elle-même que pour celui de tiers.

On distingue généralement trois catégories de pierres : celles dites ornementales, pour lesquelles certains utilisent le terme plutôt dévalorisant « d’industrielles ». Le jaspe entre dans cette catégorie, tout comme le labradorite. Deuxième groupe, celui de l’améthyste, de la citrine, de l’aigue marine, et de bien d’autres, qui répondent aux critères des pierres fines, là aussi une appellation à préférer à celle plutôt approximative de « semi-précieuses ». Au sommet de l’échelle enfin, les pierres précieuses qui signent les rêves les plus fous : c’est le cas du saphir, du rubis, de l’émeraude… Ajoutons y le diamant, car s’il n’est pas dit qu’il y en a à Madagas­car, ce qui pourtant n’étonnerait personne, il n’est pas dit non plus qu’il n’y en a pas…

Il y a une bonne cinquantaine d’années, le principal souci des passionnés était le poids. Ce critère a depuis cédé le pas à la couleur et à la brillance, une petite pierre scintillante ayant plus de valeur qu’une autre plus grosse mais terne.

Le cheminement est long depuis le morceau de brut qu’on aura analysé pour en connaître les propriétés physiques, jusqu’à l’obtention d’une taille qui met en valeur les qualités recherchées. Le but en fait est que la lumière circule dans la pierre. Selon qu’il s’agisse de la lumière du soleil, d’une lumière incandescente, ou encore d’une lumière fluorescente, on aura une pierre rendant des nuances différentes. Un connaisseur averti achètera ses pierres à la lumière naturelle entre dix et quinze heures de l’après-midi. L’ordinateur permet aujourd’hui de concevoir des schémas de coupe très précis, et de faire des simulations de brillance. Les conditions pour obtenir une belle pierre se conjuguent suivant cette immuable trilogie : un bon brut, un bon schéma de coupe, et un bon lapidaire.

Il y a à Madagascar une tradition de lapidairerie qui a perpétué une proverbiale habileté, mais semble s’être à la longue doublée d’une certaine perte en matière de connaissances théoriques. Des organismes se sont pour cette raison orientés vers la formation, tels l’Institut de gemmologie ou l’École de lapidairerie. Pour sa part et en plus des cours dispensés à la demande, un vrai professionnel comme Daniel Pogorzelski a réalisé deux ouvrages de référence à savoir un Manuel de lapidairerie, et un Précis de gemmologie. Il faut entre autres finalités parvenir à multiplier le nombre de lapidaires travaillant véritablement aux normes, et élargir la gamme de produits irréprochables. Il importe aussi et surtout de lutter contre toutes les formes de tricherie qui risquent de « tuer » le marché en creusant l’écart derrière des pays-phares comme l’Inde, la Thaïlande, le Sri Lanka, et même la Chine. Autre objectif et non des moindres : le commerce des pierres taillées doit se faire de plus en plus à Madagascar même, car l’exportation de produits bruts est une solution de facilité qui prive le pays de l’essentiel.