Démonétisation – Les anciens billets échangeables à la banque centrale

Inutilisable. Les anciens billets de 10 000, 5 000, 2 000, 1 000, 500, 200 et 100 ariary émis par la Banky foiben’i Madagasikara (BFM) en 2003 et 2004 pourront encore être échangés contre les nouvelles versions jusqu’au mois de juin de l’année prochaine. Le rappel vient d’être lancé, avant-hier par la BFM. Cependant, ces échanges doivent se faire exclusivement auprès des guichets de l’institution à partir du 2 janvier prochain.

« Chaque citoyen dispose de six mois à partir de cette date pour échanger ces anciens billets. La dernière date limite pour les échanges est prévue pour le 30 juin 2021 » rappelle la BFM. Il suffit alors, pour les usagers, de respecter des modalités assez simples pour pouvoir effectuer ces échanges d’anciens pour de nouveaux billets. Notamment, de se munir d’une pièce d’identité et de remplir un formulaire qui sera mis à leur disposition. « La valeur des nouveaux et anciens billets est identique, les échanges sont gratuits. N’acceptez pas les échanges avec les tiers, pour vous préserver des faux billets et ceux acquis de manière illicite » prévient les responsable de la BFM.

Ainsi, les usagers peuvent se rapprocher des guichets de la BFM dans les localités comme Ambatondra­zaka, Antalaha, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Manakara, Maroantsetra, Miarinarivo, Morondava, Nosy Be , Sambava, Taolagnaro, Toama­sina ou Toliara si ses derniers ne peuvent se permettre de se déplacer à Antaninarenina.