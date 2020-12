Cyclone Chalane – Vigilance forte pluie dans plusieurs régions

Le temps au Nord-Est se dégradera, à partir de ce jour. La tempête tropicale Chalane s’approche. Les vents et les précipitations apportés par ce cyclone vont toucher la partie Nord de Madagascar.

« Des précipitations sont prévues, demain (ndlr: ce jour), si en ce moment (ndlr : hier), le temps est encore très sec. Le temps sera venteux, avec une vitesse moyenne de 46km à l’heure. C’est déjà intense! », indique Lovandrainy Ratovo­arisoa, prévisionniste, hier.

Une vigilance forte pluie est lancée, pour les régions de Sava, d’Analanjirofo, d’Alaotra Mangoro, de Sofia, de Boeny, de Betsiboka, d’Atsinanana. Cette vigilance concerne aussi Ambanja, Besalampy, Amba­tomainty, Morafenobe et Maintirano.

Des cumuls pluviométriques abondants sont attendus dans la soirée et dans la nuit du samedi, sur le littoral Est. Les techniciens en météo annoncent, par ailleurs, un risque important de crues de rivière et de stagnations des eaux et des inondations généralisées, dans les zones citées, précédemment. La dégradation du temps s’étendra dans d’autres régions, au fur et à mesure que le cyclone s’approche de Mada­gascar.

Rafales

Chalane a été localisée à 650 kilomètres à l’Est-nord-est de Sainte Marie, hier à 15 heures, avec un vent moyen de 65 kilomètres à l’heure et des rafales de 90 kilomètres à l’heure. « Elle a diminué d’intensité, par rapport à ce matin (ndlr: hier matin), mais toutes les prévisions sont inchangées. Chalane peut atteindre le stade de Forte tempête tropicale, lorsqu’elle atterrira sur nos côtes», rajoute Lovandrainy Ratovoarisoa.

Chalane a été baptisée, le 24 décembre. Elle est prévue atterrir dans la région d’Analanjirofo, dimanche. La direction générale de la Météorologie invite tout un chacun à suivre les consignes émises par les autorités locales, pour prévenir des accidents, pendant le passage de ce cyclone.