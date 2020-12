Boeny – Un bâtiment de l’enseignement technique prend feu

Le Jour de Noël, 25 décembre, a été marqué par l’incendie du siège de la Direction interrégionale de l’Enseignement technique et de Formation professionnelle Boeny, hier matin.

Le feu s’était déclaré vers 4h, d’après le gardien. Les fidèles qui allaient rejoindre les églises vers 4h45 étaient surpris en voyant un étrange attroupement devant le croisement du bloc admi­nistratif. Le siège de la Direction interrégionale se trouvait juste en face.

Une fumée très épaisse et noire s’élevait et sortait du bâtiment. Des voitures rangées dans un garage tout près, à 8m, étaient sorties illico presto, par peur d’être calcinées.

« Tout était réduit en cendres. Les pompiers étaient arrivés une heure plus tard et ont effectué un va-et-vient trois fois pour remplir leur citerne. Une moto a pu être épargnée et sauvée », a expliqué l’agent de sécurité.

L’extinction du feu s’était achevée vers 8h du matin, soit 4h de temps pour lutter contre les flammes. Les soldats de feu ont dû couper des arbres pour en éviter la propagation. L’incendie de cette infrastructure est une triste nouvelle pour le milieu de l’enseignement technique et de formation professionnelle dans la région Boeny. Tous les documents et dossiers ont été calcinés. Alors que cela fait deux ans que des supplé­ants et ECD n’ont pas encore été payés.

Rappelons qu’ils ont déjà effectué une grève au mois de novembre pour revendiquer leur salaire et aussi pour plus de transparence dans le recrutement des employés. Une promesse de paiement a été réalisée par des responsables durant ce mois de décembre, et jusqu’à la fin de l’année. Mais cet étrange incendie va tout compromettre.

Les enquêtes ont débuté, après l’arrivée des éléments de la Police Nationale.