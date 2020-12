Administration pénitentiaire – Pape François au secours des détenues

Les détenues et mineurs ont fêté Noël sous la bénédiction du Pape François. Le nonce Mgr Paolo Gualtieri s’est rendu sur place pour les réconforter.

Des femmes détenues, les unes portent leur bébé dans la main, les autres sont enceintes, des jeunes et des personnes âgées, ont accueilli le ministre de la Justice Richard Andriamahefarivo, le nonce Paolo Gualtieri et ses proches collaborateurs, jeudi à la prison d’Antanimora. C’est avec un visage souriant, des voix courageuses et un geste très accueillant que ces détenues ont attendu la visite des hautes personnalités la veille de la fête de la nativité. Des agents pénitentiaires installés aux deux côtés du portail ne les ont pas empêchées de crier de joie pour saluer les visiteurs dans le quartier des femmes à Antanimora, jeudi. La sensation d’un sentiment triste, d’espoir et de l’attente de la justice équitable a été lisible sur l’attitude de certaines détenues. Une visite de ce genre se fait rarement dans l’année. Mais c’est une occasion de se réconforter et d’annoncer les nouvelles qu’apportent les partenaires pour le milieu carcéral.

La raison de la visite étant que le Pape François a offert un chèque de 50 000 USD pour le ministère de la Justice afin de soutenir les détenus. La cérémonie de remise de ce chèque d’équivalence de 194 millions ariary a eu lieu entre le ministre Johnny Richard Andriamahefarivo et le nonce apostolique Mgr Paolo Gualtieri accompagné de l’archevêque d’Antanana­rivo Marie Arsène Odon Razanakolona, le père responsable de l’aumônerie catholique de prison à Faravohitra avant qu’ils se déplacent à Antanimora pour le remettre symboliquement au directeur général de l’Administration pénitentiaire.

Ce don fait suite à l’initiative du Pape François de défendre les droits humains, notamment les vulnérables à la prison. Le nonce Mgr Paolo Gualtieri a rappelé le message du Pape lors de sa visite à Antananarivo. « Il a été très accueilli. Il a aussi donné un message très important pour le respect de droit humain. Il est très attentif sur ce respect de droit humain. Nous regardons avec attention les actions du gouvernement pour améliorer les conditions des prisonniers ».

Efforts

Des congrégations religieuses sont présentes dans plusieurs établissements pénitentiaires et déploient leurs efforts pour se rapprocher des détenus. Dans ce sens, le message du Pape se traduit par des actions concrètes avec une somme de 194 millions ariary offerte.

Devant des femmes détenues à Antanimora, le ministre de la Justice, Johnny Richard Andriamahefarivo a expliqué que « ce fonds sera destiné à bon port et la moindre malversation dans sa gestion sera punie ». Les quartiers femmes et mineurs à Antanimora bénéficieront du don du Pape et une bonne partie sera remise aux prisons du Sud pour soutenir les détenus qui souffrent malheureusement du kere. « Les efforts entrepris par l’État pour redorer l’image du milieu carcéral sont fructueux et ont convaincu les partenaires. C’est pourquoi le Vatican a manifesté sa confiance dans ce geste de soutenir les détenus malgaches », indique le ministre.

À l’occasion de la fête de la nativité, les détenus ont eu comme menu de la viande de zébu. Il s’agit d’un don du président de la République pour chaque établissement carcéral. Cette courte rencontre avec les femmes détenues à Antanimora s’est terminée par une brève prière dirigée par le nonce.