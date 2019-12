Volleyball – Zone 7 : Huit équipes pour la Grande île

En deux saisons successives, Madagascar abrite la Coupe des clubs CAVB (Confé­dération africaine de volley-ball) zone 7. La prochaine édition aura lieu au palais des sports à Mahamasina du 15 au 22 février.

Cette version 2020 sera marquée par le come-back de la Réunion et Mayotte dans cette joute régionale, après des années d’absence. Six îles de l’océan Indien seront ainsi en lice à savoir la Réunion, Maurice, Mayotte, Seychelles, Comores et Madagascar, le pays hôte. La Grande Ile alignera huit équipes dont quatre masculines et quatre féminines.

Les porte-fanions malga­ches à ce rendez-vous régional sont les quatre premiers au classement à l’issue du dernier championnat national. Chez les hommes, la Gendarmerie nationale volleyball se trouve en tête de liste en compagnie de la Jeunesse sportive d’Amba­tonilita (JSA-B), équipe vice-championne de Madagascar, la Caisse nationale de la prévoyance sociale (CNaPS) et Mama. La GNVB, septuple championne de Madagascar et triple championne de la zone 7 remettra son titre en jeu lors de cette compétition régionale à domicile.

Les quatre clubs malgaches en course chez les dames sont, Stef’Auto 501, champion national en titre, son dauphin BI’AS, les Jeunes mamans volleyball (JMVB) et Volleyball club Diamant (VBCD). « Cette coupe des clubs zone 7 est un passeport pour la Coupe d’Afrique des clubs au mois de mars ou avril 2020… Le pays hôte reste aussi à déterminer », souligne Jean Honoré Razafinjatovo, alias Noré kely, directeur technique national de la fédération malgache de volleyball.

« La prochaine coupe d’Afrique sera plus élargie. Vingt-quatre pays du continent seront en lice à partir de l’année prochaine. Chaque zone pourra ainsi présenter plus d’une équipe outre la cham­pionne », indique Noré kely.

Les vice-championnes, celles classées troisièmes et quatrièmes au classement de la zone pourront aussi participer, « à condition que ces clubs aient les moyens financiers », précise le premier responsable technique de la fédération.