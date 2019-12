Tennis de table – Championnat d’Afrique : Six présélectionnés par catégorie pour trois places

Madagascar abritera le sommet africain des jeunes de tennis de table au début avril de l’année 2020. Un test de sélection aura lieu ce week-end à Ankadimbahoaka.

Du pain sur la planche. La fédération malgache de tennis de table (FMTT) consacrera son premier trimestre de la nouvelle année à la préparation organisationnelle et celle des athlètes, en vue du Championnat d’Afrique cadets et juniors garçons et filles.

Madagascar abritera pour la première fois un sommet continental du 1er au 6 avril au palais des sports à Mahamasina. Un autre tournoi réservé aux U21 garçons et filles et qui sera hors championnat se déroulera en marge du championnat d’Afrique des jeunes.

Le premier test de sélection en vue de ce rendez-vous international est programmé ce samedi 28 et dimanche 29 décembre au centre national de la fédération malgache de tennis de table au complexe sportif des assurances Aro à Ankadimbahoaka. « Nous détecterons et sortirons six pongistes par catégorie à l’issue de ce test de sélection … La liste finale des membres de l’équipe nationale qui vont défendre les couleurs nationales sera arrêtée au nombre de trois joueurs et joueuses par catégorie », précise le directeur technique national de la fédération, Tahiry Rakotoarisoa.

Regroupement

La préparation ou plutôt le regroupement dépendra encore de la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports. «Normalement, nos présélectionnés devraient intégrer au début de l’année le programme sport-études à l’académie nationale des sports. En ce moment, nous ne connaissons pas encore la date de la rentrée officielle», explique le DTN, Tahiry Rakotoarisoa. «Au cas où la rentrée serait retardée, nous devrions ainsi établir un calendrier de regrou­pement en vue de la préparation des athlètes pour le championnat d’Afrique », poursuit-il.

Entre temps, d’autres tests d’évaluation seront encore prévus pendant les trois mois avant le sommet continental. Aucun pays n’a encore fait d’engagement à trois mois de la joute continentale. Dans le cadre toujours de l’organisation du championnat d’Afrique sur le sol malgache, une formation des arbitres animée par l’expert français, Patrick Ringel s’est tenue dans la capitale au début décembre.