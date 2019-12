Saïd Larifou : « La circulation des ressortissants de l’océan Indien doit être libre »

Habitué de Madagascar et avocat de formation, le franco-comorien Saïd Larifou est un spécialiste de l’océan Indien ayant dirigé durant de nombreuses années un cabinet à La Réunion et voyagé dans les îles de Mayotte et de Maurice. Candidat malheureux à la présidentielle de mars 2019, ce président du parti Ridja se retire de ses responsabilités, fin septembre dernier pour se consacrer pleinement au Conseil national de Transition (CNT) dont il est désormais le vice-président. De passage à Madagascar, cet humaniste nous livre ses impressions sur l’état actuel de la région de l’océan Indien. Me Saïd Larifou répond à nos questions. Sans filtre.

Quel est l’objet de votre visite à Madagascar ?

-Certes Madagascar n’est pas mon pays natal, mais je passe de temps en temps chez vous pour des raisons professionnelles et j’ai des affinités personnelles et fraternelles avec beaucoup de Malgaches. En cette année 2019, j’ai effectué trois séjours à Madagascar. Pour cette fois, je viens pour m’enquérir de la situation des opposants comoriens dans votre pays.

Existe-t-il des opposants comoriens ici ? Combien sont-ils ?

-Bien sûr, parce qu’il y a la question de proximité géographique qui nous lie, nous les ressortissants des îles de l’Océan indien (OI). Il est plus commode de s’exiler à Madagascar que d’aller ailleurs. Environ, on dénombre une dizaine d’opposants comoriens en situation de demandeurs d’asile à Antananarivo dont deux viennent de me voir ce matin (ndlr : matinée du mercredi dernier). Ils ont saisi l’Office International de Migration (OIM) de Madagascar qui leur a délivré une attestation de dépôt de demande d’asile. On attend donc la réaction du gouvernement malgache. Je tiens à préciser que ce ne sont pas des gens qui vont faire du tourisme. Ils sont obligés de venir ici, car ils craignent leur vie face aux agissements et persécutions du régime comorien. Parmi eux, il y a un ancien gouverneur, un ancien préfet, un ancien député et un ancien directeur de cabinet. J’attire l’attention de l’opinion publique que toute complaisance au régime d’Azali Assoumani quelle que soit sa forme, ne fait qu’inciter les comoriens à migrer vers les pays voisins dont Madagascar.

Quel regard portez-vous sur le concept d’indianocéanie ?

– Franchement, ce concept me blesse amèrement, sachant les conditions difficiles voire humiliantes d’entrée et de séjour de nos ressortissants dans nos pays respectifs. Comment peut-on accepter que des Malgaches aient des problèmes pour aller à La Réunion, pour une question de visa ? Comment puis-je tolérer que des Comoriens aient dû mal à séjourner à Madagascar, pour un problème de visa ? Et vice-versa, quand les autorités comoriennes pourchassent des Malgaches dans l’archipel. Il en est de même du cas des Comoriens qui veulent s’établir à Mayotte mais refoulés par différentes manières.

Parlez-vous en tant qu’avocat ou politicien ?

-Les deux à la fois. En septembre dernier, j’ai interpellé les chefs d’État membres de la Commission de l’Océan Indien (COI) sur la situation migratoire. En tant que juriste, je constate que les dirigeants de la région n’ont pas de politique en matière d’immigration des ressortissants de leurs pays respectifs, ce qui ne reflète en aucun cas l’identité indianocéanique. En tant que politicien, je condamne la dégradation des conditions d’accueil et de séjour réservées aux ressortissants de l’OI dans les pays membres de la COI. Surtout que quand on interpelle la COI, les responsables évoquent que cela n’entre pas dans leurs compétences. C’est quoi cela ? Je vais aller plus loin en avançant, avec amertume, que le peuple de la région est en avance par rapport aux dirigeants. Ces derniers n’ont pas de politique définie pour accompagner le peuple dans ce mouvement. Je réclame à cor et à cri la suppression de visa des ressortissants de l’OI pour des déplacements dans les pays membres. À un moment où les autres pays africains envisagent l’instauration de passeport unique.

Pourriez-vous être plus précis sur cette indianocénie que le Mauricien Jean Claude de l’Estrac avait déjà soulevé du temps où il était Secrétaire Général de la COI ?

-Je me souviens bien de l’ambition de Jean Claude de l’Estrac sur ce concept ; d’ailleurs je fais partie des premiers qui l’ont salué lors de son accession à la tête de la COI. Mais il importe de bien comprendre l’indianocéanie. La COI regroupe 5 États depuis 1989 et elle souffre encore de manque de visibilité, faute d’une réelle solidarité indianocénique. Dans ma vision, l’humanisme prime avant tout. Il faut réunir les peuples de la région à travers un socle des valeurs de l’humanité pour dégager une identité indianocénique. La majorité de temps, on parle de la COI qu’à travers des conférences dans des grands salons financées par des bailleurs, d’où l’indifférence auprès de l’opinion quand ce n’est pas le scepticisme. Citons l’exemple de Madagascar clamé depuis une dizaine d’années par la COI comme un grenier de l’Océan Indien, alors que la réalité est toute autre. L’absence de solutions sur le problème des migrants de la région en est une autre. Le sport est déjà un premier pas, mais il faut s’investir un peu plus dans l’humanité et la jeunesse. La structure indianocéanique demeure encore souvent empêtrée dans des difficultés récurrentes et qui sont davantage d’ordre politique et diplomatique que social et culturel.

Vous remettez en cause donc l’existence de la COI !

-C’est vous qui le dites. Je suis politicien et responsable de mes propos et de mes actes. À un certain moment de la vie, j’ai commis des erreurs et je les ai reconnues. Il manque à la COI de perspectives précises au niveau de ses objectifs trop cloisonnés ou dispersés. La COI reste un instrument important et il appartient aux dirigeants de s’en approprier pour le développement du peuple et de la région. Les lacunes sont flagrantes si l’on compare la COI aux autres organes régionaux dans l’océan afro-asiatique comme la CEDEAO. Pour relever le défi, les dirigeants de la région n’ont d’autre choix que de parler d’une seule voix et de miser sur les valeurs humaines. Pour permettre l’émergence d’une authentique identité indianocéanienne – une indianocéanité humaniste et solidaire aux plans culturel, écologique et économique- les dirigeants de nos pays doivent impulser un nouveau type de gouvernance avec des méthodes plus pragmatiques que théoriques.

Quelles erreurs au juste vous avez commises dans votre cursus politique ?

-Dans notre histoire récente, je reconnais avoir été piégé par le régime lors de la tenue des Assises Nationales, une bonne intention pour tirer les leçons des 42 années de l’indépendance des Comores mais qu’Azali Assoumani avait déviée par une manipulation sordide. Lors des présidentielles de mars dernier, je n’aurais pas dû être candidat. Ce fut un véritable hold-up électoral d’Azali ! D’où notre décision, nous membres du Conseil national de la Transition (CNT) sous la présidence de Mouieni Baraka Soilihi, de boycotter les prochaines législatives du 18 janvier et 18 février 2020 et nous ne présentons pas des candidats. Au pouvoir avec une dizaine d’années de régime, Azali Assoumani est plus que jamais contesté actuellement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Dans les villes de Marseille et Paris (France), aussi à Dakar (Sénégal), il y a une mobilisation périodique de la diaspora comorienne opposée au régime actuel.

Quels sont vos objectifs actuels ?

Allez-vous renverser le président Azali Assoumani ?

– Je réitère que je suis un responsable, et à un certain niveau quand je saisis l’incompréhension de mes concitoyens, je confronte mes pratiques avec la réalité. Mais je respecte deux principes que je considère essentiels dans la vie : l’honnêteté intellectuelle et l’éthique morale. Vice-président du CNT, je vous assure que nous n’allons pas prendre des armes, car cela ne fait pas partie de nos mœurs. Ce genre de pratiques est prisé par certains officiers avides de pouvoir ! La solution de l’heure est une Transition : un moment de réflexion et de décision. Je suis convaincu que l’avenir des Comores passe par une transition qui débouchera sur un vrai dialogue, une véritable discussion entre les Comoriens et qui définira des institutions répondant aux aspirations des Comoriens. Et le CNT œuvre activement dans ce sens.

Propos recueillis par Rondro Ratsimbazafy