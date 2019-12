Naissance – Fayolah fait le bonheur de ses parents

La naissance de Fayolah a été précédée d’une nuit de Noël un peu mouvementée. Sa petite famille fête Noël dans la maternité.

Vers 1 heure du matin de 25 décembre, un nouveau-né pointe son nez et elle se fait entendre avec ses cris dans la salle d’accouchement de la maternité de Befelatanana. Parmi six enfants nés après minuit, Fayolah est la seule petite fille née au niveau du service accouchement de la maternité du CHUGOB Befela-tanana durant la matinée de Noël. Née en bonne santé, le petit nourrisson pèse 2 kg et 800 gramme. « Notre petite cadette est arrivée à point nommé, on attendait son arrivée un peu plus tôt puisque l’on pensait qu’elle serait née le réveillon de Noël », avoue Aimée Claudine Razanamahatratra, encore émue avec des larmes aux yeux.

La nuit a été un peu mouvementée avec le stress d’un côté, et de l’autre, la joie d’être parents de nouveau.

« Nous étions arrivés à l’hôpital mardi. Puis le travail a commencé vers 22 heure du 24 décembre, la petite est née sans complications vers 1 heure du matin », raconte la mère de Fayolah. L’accouchement par voie basse a été douloureux, selon la mère mais il s’est passé sans encombre avec l’accueil du personnel de la santé.

Noël dans la maternité

De son côté, le père de l’enfant raconte son stress par rapport au déroulement de l’accouchement. « L’attente a été interminable puisque vers vingt deux heures, nous avons déjà pensé que le bébé serait là. Moi j’ai un peu paniqué. Malgré tout ça, après sa naissance je suis fière et ému en même temps», explique Fayol, le père de Fayolah. Comme prévu, Fayol et sa famille passeront la fête de la nativité dans la maternité. « Nous devons passer les jours de fête ici, la grande sœur de Fayolah est d’ailleurs impatiente de retrouver sa petite sœur, mais on passera la fête en famille est c’est cela qui est important», explique Fayol, le père du bébé. En outre, une ambiance calme règne dans la maternité le réveillon de Noël et la journée de la fête. Avec des sages-femmes et médecins de garde, « les accouchements ont été sans complication dans la majeure partie des cas », confie une sage-femme de garde. Pour hier donc, quatre enfants sont nés dans la maternité à savoir une petite fille et trois petits garçons. Le troisième enfant, un petit garçon est né vers 4h 45 du matin tandis que le dernier est né vers 8h15, selon les explications de la sage-femme.