Fête de la nativité – Le couple présidentiel au chevet des enfants malades

Changement de style à la présidence de la République. Pour le premier Noël de son mandat, Andry Rajoelina et sa famille ont été particulièrement présents sur terrain.

Famille, proximité et partage. Ce sont les mots clés autour desquels Andry Rajoelina, président de la République, a articulé le premier Noël de son mandat.

Les festivités de la nativité ont, également été l’occasion pour le chef de l’État, accompagné de son épouse et de ses enfants, d’apposer, à nouveau, sa marque à la présidence de la République. Celle d’une famille présidentielle soudée, proche de la population et accessible.

Le ton a été donné lors de la cérémonie d’allumage officiel des lumières de Noël, à Antaninarenina, le 19 décembre. Permettre à la population de profiter en famille, dans un lieu public, d’une vraie ambiance de Noël est, justement, l’objectif des décorations d’Ambohitsorohitra et d’Antaninarenina.

Sur la lancée de cet événement, le couple présidentiel et ses trois enfants sont allés à la rencontre de la foule venue pour admirer les décorations de Noël à Ambohitsorohitra et Antani­narenina, dans la soirée du 24 décembre.

Durant cette sortie, Andry et Mialy Rajoelina, mais aussi, leurs enfants se sont prêtés aux jeux des selfies à chaque sollicitation. Chaque prestation publique de la famille présidentielle est, justement, largement relayée sur les réseaux sociaux par le biais des comptes officiels du couple Rajoelina.

Levier du développement

Chaque sortie publique étant accompagnée de message de vœux, de bonheur et de prospérité à l’ensemble de la population, avec un accent particulier sur les valeurs de la famille et le partage.

Dans un cadre plus formel, du reste, le couple présidentiel a été au chevet des enfants hospitalisés au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andria­navalona (HJRA), Ampefiloha, et de l’Hôpital militaire (HOMI), Soavinandriana, mardi. Comme chaque année, depuis la période où il était à la tête de la Transition, Andry Rajoelina et sa famille ont passé la journée de Noël au centre Akamasoa, à Andralanitra.

« Même durant les années où je n’étais pas au pouvoir, nous avons toujours passé les fêtes de Noël ici, à Akamasoa », a déclaré le locataire d’Iavoloha, à l’adres­se du père Pedro Opeka et des résidents du centre. À Andralanitra, mais également, durant les sorties publiques de lundi et mardi, Andry Rajoelina a souligné le fait que « Noël signifie surtout amour et partage ». Aussi, la famille présidentielle a distribué des cadeaux à chacune de leur rencontre avec le public.

À Akamasoa, outre les jouets à distribuer aux trois mille enfants du centre, les élèves les plus méritants ont bénéficié d’un bonus, dont des dictionnaires. Au CHU HJRA et à l’HOMI, la formule a été légèrement modifiée. Jouets pour les enfants malades, paniers garnis et une somme d’argent aux familles pour soutenir les frais de soin.

La foule présente à Ambo­hitsorohitra et Antani­narenina, lundi soir, a également, pu profiter des cadeaux de la part de la famille présidentielle. Des cartes de différentes couleurs ont ainsi été distribuées au hasard.

Mettant toujours l’accent sur l’amour et le partage, Andry Rajoelina a, notamment, conclu sa prise de parole à Antaninarenina en déclarant, « c’est cette lumière que nous admirons et partageons aujourd’hui, à l’occasion des fêtes de Noël, c’est cet amour que nous partageons que nous allons utiliser comme levier pour développer le pays ».