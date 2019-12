Concert Rock – « Metalygasy » rempile pour une seconde édition

Fort du succès d’une première édition qui a enchanté un public métalleux et même profanes de tous horizons cette année. L’événement « Metalygasy » nous revient déjà avec une seconde édition qui s’annonce plus électrisante. Organisé par Sandix, il s’agit là d’un rendez-vous exceptionnel qui vise à raviver la flamme des passionnés de rock et du genre metal à Madagascar avec à l’affiche une belle brochette de groupes émérites.

Si lors de la première édition en août, l’illustre groupe Kazar a enflammé la scène de l’Alliance française Andavamamba (AFT), c’est au tour de Martz, Egraygore et The Hornstone cette fois d’électriser la scène du Cercle franco-malgache (CFM) Anosy ce 28 décembre à 14h.

Trois groupes d’ores et déjà très réputés dans le milieu, ils promettent ainsi un concert transcendant pour tous ceux qui se joindront à eux ce week-end. Tonitruant et exaltant à la fois, tout en sachant être mélodieux si on a les tympans assez solides pour apprécier leurs compositions, ils exposeront ainsi sur la scène du CFM Anosy la grandeur comme ils le disent d’un rock typiquement malgache. Chaleureux et fraternel, en plus d’être sans aucun doute très enivrant, le tout illustrant le talent, ainsi que le charisme de ces trois groupes.

La seconde édition de « Metalygasy » promet de ponctuer de la plus belle des manières l’année pour tous les métalleux de la capitale.