STAR ACADEMY – Madagascar, de tout cœur avec Anisha

Le jour tant attendu est enfin arrivé. Anisha, la jeune Malgache a tout le soutien de ses compatriotes pour cette grande finale d’aujourd’hui.

Tout près de la victoire. Les yeux des Malgaches se tournent vers Anisha pour la grande finale. Après six semaines de compétitions, Anisha fera face à Enola, Léa et Louis ce soir. Les derniers moments passés dans le château Dammarie- Lès-Lys a été rempli d’émotions. Les académiciens ont diné avec leurs professeurs ainsi que le directeur de la star Academy avant-hier. Pendant les répétitions qui se sont déroulées hier, Lara Fabian les ont accompagné dans le perfectionnement de leur performance. Les finalistes ont travaillé sur les chansons qu’ils vont interpréter ainsi que leur prestation chorégraphique.

Quant à Anisha, le peuple malgache compte sur elle pour décrocher le titre de la star Academy 2022. Le Président de la République Andry Nirina Rajoelina est très fier de la jeune malgache de 22ans pour son immense talent et son dévouement de porter de haut la couleur du Pays. Sur les réseaux sociaux, Il affirme qu’il est de tout cœur avec Anisha et la souhaite de réussir. Selon, la chanteuse Fanja Andriamanantena, la voix d’Anisha est exceptionnelle. «Anisha a une voix unique et je la soutiens jusqu’au bout. En outre, ses interprétations sont vraiment impressionnantes» ajoute-t-elle.

Unique et excellente

De son côté, le Directeur général de la communication et de la culture Françis Alexandre Razafi­arison sensibilise la diaspora malgache de voter pour elle. «Anisha mérite de remporter ce concours et je l’encourage fortement» défend-t-il. À part les malgaches, des artistes français y compris Claudio Capéo croient à la victoire de la future star. Marghe, la jeune malgache, lauréate de «the voice» est aussi derrière sa consœur.

Anisha se démarque surtout par son timbre vocal et sa façon d’interpréter une chanson avec beaucoup d’émotions. Durant les primes auxquels elle a participé, la jeune académicienne a séduit non seulement le public, les téléspectateurs et même les artistes de renom. Les jurys ont même versé des larmes lors de sa prestation. Anisha répète souvent que son pays figure parmi les raisons pour lesquelles elle a participé au concours et qu’à travers ses chansons, elle parle en son nom. La finale sera diffusée sur la chaîne TF1 dans la soirée à partir de 22h, heure de Paris.