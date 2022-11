SOMMET États-Unis/ Afrique – Un entretien partenarial à Ambohidahy

Une rencontre fructueuse. Le courant passe bien entre Madagascar et les États-Unis. C’est du moins l’impression dégagée par l’entrevue entre le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy et l’ambassadeur des États-Unis, Claire Annette Pierangelo, hier à Ambohidahy. Une deuxième entrevue depuis la prise de fonction de l’ambassadeur américain. Le sommet États-Unis -Afrique prévu du 13 au 15 décembre à Washington était au centre des discussions. Quarante- neuf présidents ou chefs d’État africains sont invités à ce sommet à l’exclusion de quatre pays en l’occurrence le Mali, le Soudan, la Guinée et le Burkina Faso. Des sujets politiques et économiques ont été abordés par les deux personnalités . Le ministre Razafindravahy a évoqué l’AGOA qui revêt une importance capitale pour l’économie. Après l’excursion de quelques pays africains de l’Agoa, Madagascar peut profiter de la situation. Le sujet sera certainement abordé lors du sommet de Washington où les États-Unis vont se prononcer sans doute de leurs attentes vis à vis des pays africains.