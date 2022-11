SIDA – Utilisation de l’auto-test pour détecter plus de malades

Pour encourager le dépistage du VIH SIDA, l’auto-test a été utilisé auprès de quelques groupes de personnes vulnérables dans des zones pilotes. Une mise à échelle serait à envisager.

L’auto-dépistage du VIH SIDA a été initié cette année à Madagascar. Il s’agit d’une nouvelle stratégie qui a été appliquée cette année. “L’auto-test en ce qui concerne le SIDA a été mis sur les rails durant cette année. Dans le cadre de l’auto-test, les personnes désireuses de se faire dépister peuvent s’en procurer facilement. Nous essayons de ce fait d’améliorer l’accès au test de dépistage. au niveau des zones pilotes et avec quelques groupes de personnes. L’auto-test encourage les personnes ayant une suspicion de se faire dépister sans avoir peur du regard des autres”, indique Fara Rakotomalala chef de l’Unité Programmation et Appui technique au niveau du Secrétariat exécutif du comité national de la lutte contre le sida ,SE CNLS, lors de la présentation de la journée internationale de la lutte contre le VIH SIDA. L’auto-test a été initié auprès de groupe de personne les plus vulnérables.

Il s’agit des professionnels du sexe, les consommateurs de drogues injectables et les personnes homosexuelles. Les résultats de la stratégie ont été positifs. “L’accès au test améliore la détection précoce de la maladie chez les personnes vulnérables. La peur et le regard des autres empêchent certains d’aller dans les centres de soins ou même dans le hôpitaux. Grâce au test, ils ont réussi à surpasser cette peur. L’auto-dépistage a donc permis d’améliorer les résultats en matière de dépistage”, enchaine la responsable. Une mise à l’échelle de cette stratégie serait prévue auprès d’autres groupes de population. Plusieurs facteurs empêchent certaines personnes de se faire dépister, pour ne citer le déni de la maladie, la peur de la stigmatisation et bien d’autres.

Célébration

Cette année, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du Sida, JMS, qui aura lieu le 1er décembre, l’amélioration de l’égalité face à l’accès aux soins nécessaires y serait traité. La célébration sera sous le thème « égalité » qui prône surtout la lutte contre l’inégalité à l’accès aux soins, au respect des droits, etc… En effet, les messages véhiculés lors de cette JMS 2022 comprennent un appel à une action contre cette inégalité.

En Afrique, Madagascar reste encore parmi ceux qui ont une prévalence faible, estimée à 0,3% chez la population générale en 2021, avec une épidémie concentrée vers les populations clés les plus exposés aux risques à savoir les professionnelles de sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, et les consommateurs de drogues injectables.