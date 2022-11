PANCRACE – Championnat d’Analamanga – Passeport pour le sommet national

Quatre-vingt combats de classe A pour les élites et B pour les débutants seront au programme du championnat d’Analamanga de pancrace and submission ce dimanche au Tranompoko­nolona Besarety. Quinze clubs dont trois nouveaux qui viennent de s‘affilier au Comité régional d’Analamanga y seront représentés. Vingt-cinq titres seront en jeu. Les combattants des grands clubs de la capitale, entre autres ceux du Cosfa, Tsunami, UBI, CSLA, Guerreros ou aussi Top Team seront représentés à ce rendez-vous régional.

«Les meilleurs de chaque catégorie à ce championnat d’Analamanga dédié aux seniors hommes et dames défendront les couleurs de la ligue au championnat de Madagascar» souligne le président du comité d’Analamanga, Mely Zafin­dranaivo. La date et le lieu du championnat national seront connus après la prochaine réunion de la nouvelle équipe dirigeante de la commission nationale de pancrace and submission.

Le nouveau président de cette instance nationale, l’actuel président du comité d’Anala­manga Mely Zafin­dranaivo, élu lors de l’élection effectuée durant la compétition d’envergure nationale baptisée « Mazana » à Antsirabe au mois d’août et promu président de la commission nationale, sera présenté officiellement avant la phase finale de la joute régionale de ce dimanche. Cinq comités régionaux ont participé au scrutin à savoir ceux d’Analamanga, Vakinan­karatra, Boeny, Atsinanana et d’Alaotra Mangoro.