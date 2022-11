MÉDECINE DU TRAVAIL – Des médecins en formation

Après une formation de deux ans, quarante médecins ont eu leur certificat de fin de formation en médecine du travail hier à l’INSPC Mahamasina. «La mise en place de cette formation est bénéfique notamment pour les médecins dans le secteur privé. Elle améliore le domaine du travail et pour les travailleurs du secteur privé, mais également le secteur informel. Nous essayons de concentrer nos efforts sur le secteur informel. Il s’agit d’un défi en collaboration avec le ministère de la FOP», indique le Secrétaire général du ministère de la Santé publique. Jusqu’à maintenant, près de deux cent cinquante médecins ont déjà reçu la formation dans le secteur privé.

La formation se compose d’une partie théorique de deux ans se terminant par un stage. À la fin du stage, le médecin présente un mémoire. Le master professionnel en médecine du travail est réservé uniquement aux médecins titulaires du diplôme d’État. «La journée d’aujourd’hui constitue un évènement important pour le corps de médecins du travail malgaches, et nous tenons, au nom de tous les médecins qui ont déjà bénéficié de cette formation, à adresser notre plus sincère reconnaissance à l’équipe d’enseignants belges qui nous ont soutenus, au-delà du possible (…)», indique la Secrétaire générale lors de son discours. La formation était sous la houlette de la fondation Revivre-développement.