FOOTBALL – Orange Pro League – Chocs CFFA-Disciples et Fosa-Ajesaia à l’affiche

La phase de Conférence procédera à la deuxième journée ce week-end. Les vainqueurs de la première journée tenteront d’assurer leur prochain match afin de creuser l’écart au classement.

Deux chocs très attendus. Le duel Fosa Juniors FC contre Ajesaia et aussi le match CFFA contre Disciples, seront à l’affiche de la deuxième journée de l’Orage Pro League ce week-end. Le club de Boeny, leader en solo de la Conférence Nord accueillera l’Ajesaia Bongo­lava, second du même groupe, ce dimanche au terrain de Vontovorona à 14 heures et demie. Les protégés de Franck Rajaonari­samba, quart de finalistes de la précédente édition de l’OPL et finaliste de la coupe de Madagascar ont défait d’entrée l’AS Fanalamanga sur le score de un but à rien. Fosa a été d’ailleurs l’unique équipe ayant signé la victoire à l’issue de la première journée dans son groupe.

«Nous essayons de garder le moral à bloc, donner le maximum pour arracher autant de victoire possible à chaque match et surtout ne jamais sous-estimer les adversaires car les huit formations de notre conférence ont presque le même niveau … Nous avons pris au sérieux la préparation et allons continuer dans ce sens» confie le coach du Fosa Juniors FC, Franck Rajaonari­samba. Ajesaia n’a fait mieux pour sa part qu’un match nul de un partout face au Cosfa en première journée.

Le club d’Antaninkatsaka qui a effectué un parcours extraordinaire l’an passé a échoué à la dernière marche, battu par le Centre de formation de football d’Andoha­ranofotsy en duel final du championnat nationale élite.

Prendre le large

Un des matches très attendus de la Conférence Sud sera le choc entre CFFA et Disciples FC. L’équipe cham-pionne nationale en titre, le club d’Andoharanofotsy, leader de sa poule jouera encore une fois sur sa pelouse contre Disciples FC Vakinankaratra, demi-finaliste de la version 2021. Les hommes d e Titi Rasoanaivo se sont imposés 2 buts à 1 à leur premier match de Conférence tandis que la bande à Ando Rakotondrazaka, capitaine des Barea Chan s’est d’inclinée 0 à 1 en première journée devant l’Elgeco Plus, vainqueur de la Coupe de Madagascar version 2021. «Nous jouons toujours avec le même état d’esprit, jouer match par match, se focaliser à la prochaine rencontre et faire toujours mieux que les précédents matches. Nous tacherons d’assurer chaque match et prendre au sérieux tous les adversaires» souligne le coach Titi Rasoa­naivo. Les vainqueurs de la première journée ou ceux tenus en échecs tenteront à cette deuxième journée de rajouter une victoire de plus.

Deuxième journée

Conférence Nord:

Samedi 26/11:

AS Fanalamanga-Asa Diana (Toamasina)

Uscaf-TFFC (Alarobia)

Dimanche 27/11:

Fosa-Ajesaia (Vontovorona)

Tia Kitra-Cosfa (Toamasina)

Conférence Sud:

Samedi 26/11:

Mama FC-3FB (By-Pass)

Dimanche 27/11: