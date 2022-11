BASKETBALL – 3X3 – Quatre joueuses expérimentées pour l’Égypte

La fédération malgache de basketball a tranché. Quatre joueuses les plus en vue du moment iront endosser la responsabilité de défendre la couleur malgache au FIBA 3X3 Africa Cup 2022 Open qui aura lieu au Caire en Égypte, les 3 et 4 décembre prochains. En quête de son premier titre continental et pour augmenter la chance d’y parvenir, la fédération malgache de basketball (Fmbb) a réuni Jaofera Minaoharisoa Christiane, Harisoa Muriel Hajanirina, Andriamihaja­nirina Sydonie Marie Erica et Rondro Emeranchine Raherimanana dans l’équipe nationale Ankoay 3×3. A ossature MB2ALL et se connaissant l’une comme l’autre avec des automatismes sur le terrain, cette équipe nationale Ankoay basketball 3X3 est une équipe capable de se hisser, au minimum sur la troisième marche du podium. Entrainée par Prisca Razananirina, une ancienne joueuse de l’équipe nationale pendant plus de 17 ans avec des palmarès qui méritent toutes les attentions, cette équipe nationale ne compte pas faire de la figuration. La délégation malgache (avec les 3×3 hommes aussi) s’envolera pour l’Egypte le 29 novembre prochain. Pour coach Ndranto de MB2ALL, il a donné son avis sur cette équipe nationale. « C’est une équipe très expérimentée en 3X3, elle peut aller loin parce que les filles se connaissent et ce sont des meilleures tireuses aussi. Je ne souhaite que les meilleures pour elles », a-t-il confié.