ATHLÉTISME – CROSS COUNTRY – Le championnat du monde en ligne de mire

De belles bagarres seront au rendez-vous au bout de piste à Ivato ce samedi 3 décembre pour le championnat de Madagascar de cross-country. « La fédération malgache d’athlétisme (Fma) comptera sur la présence de toutes les ligues régionales afin de détecter les porte-fanions de Madagascar au championnat du monde d’Australie au mois de février de l’an prochain », a confié Hery Rambeloson, Dtn de la fédération malgache d’athlétisme Pour cette année, quatre catégories de participants concourront, à savoir les U16 filles pour une distance de 2 km, les U16 garçons et U18 filles s’expliqueront sur la distance de 4km. Les U20 filles et U18 garçons se mesureront sur la distance de 6 km tandis que les garçons U20 s’affronteront sur la distance de 8km. Les seniors dames et hommes s’expliqueront sur la distance de 10 km.

Dans cette dernière catégorie d’âge, chez les garçons, l’homme à battre n’est autre que le multiple champion de Madagascar Mampi­traotse, coureur de COSPN Boeny. Deux adversaires de taille à savoir Tahinjanahary Tsima, du Cosfa Analamanga et Hervé Patrick Ralaiarima­nana essaieront de mettre des bâtons dans sa roue car l’appât du gain, le champi­onnat du monde d’Australie est une motivation de plus pour les challengers.

Bousculer la hiérarchie

Chez les dames, Marthe Ralisinirina de 3FB fait figure de favorite pour le titre national mais sa tâche ne sera pas facile. Nathalie Rasoariniaina du CAMI Itasy, Marie Raonjanirina pensionnaire du club CAT Haute Matsiatra seront de la partie pour bousculer la hiérarchie. Dans la catégorie junior, chez les garçons le duel attendu sera le bras-de-fer entre Nirina Andrianante­naina du CAAM Amoron’i Mania et Jean Mickaël Rakoto­narivo du 3FANS Anala­manga.

Chez les filles, la ligue d’Itasy partira largement favorite avec ses deux coureuses en la personne de Josia Raharinante­naina et Marie Sendrabefiniavana. Les coureurs de Crown Athletics club Antsirabe ne sont pas en reste car ils se sont déjà bien préparés depuis longtemps. Ils viendront plus déterminés avec Fulgence en tête de liste ou Doda chez les seniors, Théo chez les U20. Tsiry Mananatena Rakotomalala, du Crown Athletics club d’Antsirabe a expliqué: « au minimum, nous enverrons au moins quatre coureurs et pour le moment, nous ne pouvons pas avancer des noms car un dernier test pour notre sélection se fera ce week-end ».