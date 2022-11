ANTSOHIHY – Deux ans de prison ferme pour un prof

Verdict. Jeudi, le tribunal d’Antsohihy a déclaré coupable un prof d’éducation physique et sportive d’une école chrétienne. Cet accusé de harcèlement sexuel a été condamné à deux ans de prison ferme et à une amende de six millions d’ariary. La Cour lui a ordonné de payer à la partie plaignante des dommages-intérêts de deux millions d’ariary. Les passes d’armes entre l’accusé, le juge, l’avocat général, les défenses de chaque partie et les témoins ont été houleuses. Le prof a essayé de se disculper et sa défense s’est efforcée de le blanchir, tout comme une sœur, ancienne directrice de l’établissement.

La requérante est une lycéenne de 17 ans. Les révélations d’une ancienne élève devant le juge ont accablé l’accusé. Elle a avoué avoir été menacée, harcelée et fustigée jusqu’à ce qu’elle ait définitivement été éjectée de son école. La sœur, parlant en faveur du prof, s’est tournée vers elle et l’a appelée comme une prostituée. Une remarque qui n’a pas du tout plu au magistrat du siège.« C’est triste de traiter et juger nos enfants et nos jeunes ainsi », s’exclame-t-il.