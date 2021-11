Vaccins Pfizer – Les États-Unis offrent près de quatre-cent milles doses

Les États-Unis offrent 398 970 doses supplémentaires de vaccin anti-covid à Madagascar. Ces doses de vaccin sont arrivées à l’aéroport Ivato hier. Livrées à travers le mécanisme COVAX, elles font partie de l’effort mondial de l’administration Biden-Harris pour augmenter rapidement la couverture vaccinale et mettre fin à cette pandémie. «La vaccination généralisée est la mesure la plus importante que nous puissions prendre pour assurer un retour à la vie normale le plus rapidement possible», a déclaré John Dunlop, directeur général de l’Agence des États-Unis pour le développement, USAID, à Madagascar, lors de la cérémonie de réception à l’aéroport d’Ivato.

Cette dotation fait partie de l’engagement du Président Biden d’acheter 500 millions de doses de vaccin pour les pays à revenu faible et moyen inférieur, ces vaccins Pfizer ont prouvé leur sécurité et leur efficacité contre la covid19 et ses variantes connues. Aujourd’hui, 398 970 doses du vaccin Pfizer, qui sont des vaccins sûrs et efficaces, sont arrivées à Madagascar. «Veuillez faire ce que vous pouvez et faites-vous vacciner», a-t-il ajouté. Il s’agit du troisième don de vaccins du peuple américain à Madagascar.

Appuis

Les États-Unis ont offert 302 750 doses du vaccin anticovid Johnson & Johnson provenant des réserves nationales américaines en juillet et 336 000 doses supplémentaires en octobre. Jusqu’à ce jour, trois cent soixante-trois mille quatre-vingt-dix-huit personnes sont vaccinées, soit 34,68% de la cible de 2021 atteints. Depuis le mois de mai, Madagascar a bénéficié de six lots de vaccins COVISHIED, ASTRAZENECA, JANSSEN et SINOPHARM.

Les États-Unis partagent des doses de vaccin avec la quasi-totalité des pays africains afin de sauver des vies et d’être les premiers à mettre un terme à la pandémie. À Madagascar, l’USAID a fourni 5,1 millions de dollars pour soutenir les établissements de soins de santé et accroître l’accès aux vaccins, et 2,5 millions de dollars pour aider à la livraison et au déploiement des vaccins, étendre les tests de dépistage des maladies infectieuses et fournir des équipements de protection individuelle aux agents de santé. Le Peace Corps soutient également les efforts de vaccination du gouvernement de Madagascar en aidant à vacciner plus de 25% de tous les résidents éligibles dans la commune de Mantasoa.