Toliara – Des cas de Covid-19 réapparaissent

La région Atsimo Andrefana n’est pas épargnée par le retour du coronavirus. La suspicion a commencé dès lors que la région Menabe a annoncé dix cas de coronavirus au lendemain de l’ouverture des frontières le 29 octobre dernier. La route depuis Morondava pour rejoindre Toliara étant accessible en cette période, les risques de contamination ne sont pas à épargner.

C’est seulement en début de semaine, lundi dernier, que le Centre régional de commandement opérationnel (CRCO) de la Covid-19 a confirmé un cas de maladie et un décès. Il a été rappor té que le malade es t décédé en cours de route vers Toliara et il a été difficile de confirmer si le décès est dû à la maladie du coronavirus ou à une autre maladie. La personne décédée venait de la commune d’Ankililoaka, district de Toliara 2. Les gestes barrières ne sont appliqués que dans les écoles avec le port obligatoire des masques pour les élèves et les parents qui viennent les chercher.

Dans les rues, la maladie n’est pas présente pour beaucoup. Alors que les taxis-brousse reliant Toliara à Fianarantsoa et Antananarivo où des cas avérés de Covid19 sont rapportés quasi-quotidiennement officiellement, affichent complets tous les jours. Des assemblées générales et des ateliers en tout genre regroupant des participants de tout le pays se tiennent fréquemment à Toliara. Les autorités locales n’ont pas encore imposé les gestes barrières mais les ont seulement recommandés.